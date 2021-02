Lo bueno y lo malo de que más personas queden exentas del impuesto a las Ganancias

Este fin de semana se conoció un proyecto del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para que dejen de pagar el impuesto a las ganancias quienes cobran hasta 150 mil pesos mensuales. El economista y columnista Carlos Burgueño celebró la iniciativa y los beneficios que conllevaría, pero dijo que también podría generar roce con el Fondo Monetario Internacional.

"Está muy bien", dijo Burgueño, pero "quiero leer bien el proyecto para ver cuál es la cláusula de indexación de esos 150 mil pesos. Porque sino es extraordinario ahora, pero en 3 años quedás atrás otra vez. Quiero saber cómo se actualizan las bandan para que ese monto siempre esté ajustado por la inflación". Fuera de eso, "a mi me parece que alguien que gana 150 mil tiene que pagar ganancias, incluso hasta un poquito menos también", completó el economista.

Vale aclarar que según el proyecto que presentó Massa, dejaria de pagar el 63% de la gente y en Mendoza, de los 70 mil que abonan ganancias quedarían exentos alrededor de 45 mil, o sea casi el 70%. Y el resto pagaría menos. Además, "esto es mayor poder adquisitivo y reactivación del mercado interno. Aunque también puede ser que eso tenga mayor presión inflacionaria", dijo Burgueño.

Pero, "hay algo que a mi me hace ruido", dijo Burgueño y contó que, según su información, "no es lo que están hablando con el FMI y no creo que el Fondo esté muy contento con este proyecto. Si bien es un nuevo organismo, que no pide medidas ahora, sí te exige las metas", remató.

Nuestro columnista explicó que la meta que te está negociando es la fiscal, no la de este año (del 4.5 de déficit), sino que "el problema es la del año próximo y la del otro, para este gobierno. Pero además, "el acuerdo es cada 10 años y deben haber metas fiscales cada una década y en 2025 Argentina entrará en un embudo porque hay que pagarle al Fondo y a los privados. Entonces el FMI dice: 'mostrame de qué manera, con qué metas fiscales vas a llegar al 2025 y así hasta el 2031, generando la cantidad de dinero como para poder pagar', y que eso esté relacionado con el equilibrio fiscal".

Para el economista, el ministro de economía, Martín Guzmán, se está comprometiendo a aquello. "La semana pasada dijo: 'toda tarifa que no aumenta se paga con subsidio y eso se traduce en mayores impuestos'. Es una pagada económica, pero es algo revolucionario que este gobierno lo reconozca", concluyó