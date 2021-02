Vacunación VIP: ¿Cuál es la estrategia del Gobierno para evadir las críticas?

Junto al periodista político Daniel Bilotta analizamos el escándalo en torno a las vacunas, que golpea al gobierno de Alberto Fernández desde el pasado viernes, pero que ya busca pegar ciertos coletazos a las gestiones opositoras, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Aquí los puntos más importantes de su columna:

¿El error de Verbitsky?

Uno a veces identifica el poder con el que tiene un cargo en el Estado, pero a veces se trata de algo más etéreo. Los periodistas tenemos poder, no todos la misma proporción, pero lo tenemos: revelamos información que no está al alcance de todos, hablamos e impactamos, emocionamos y hacemos reflexionar a mucha gente.

También el poder entumece. Yo estimo que Horacio Verbitsky reaccionó tarde. Yo le creo que se dio cuenta después del impacto de lo que estaba diciendo, porque sino es ilógico.

He hablado con gente de primera línea, que pertenece al Frente de Todos (FdT), pero no al kirchnerismo, y están convencidos de que lo que hizo Verbitsky fue una presunta operación política comandada por Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, a mi entender eso carece de toda lógica, yo no creo que esto deje indemne a nadie del Gobierno. La indignación de la opinión pública es con todos.

Además, Verbitsky tiene una fama en un punto bien ganada, porque ha investigado en los 90' delitos de corrupción. Paréntesis: que un investigador de la corrupción termine denunciando un hecho de corrupción que cometió él mismo, es algo que pasa sólo en Argentina.

Es comprensible y curioso lo que están haciendo funcionarios del gobierno, desde el Presidente de la Nación hacia abajo. Bueno, Alberto Fernández fue más lejos y en México tildó esto de "payasada". Pero antes su anfitrión, el presidente Andrés López Obrador dijo que eso no tendría lugar en México y creo que lo tomó bien en serio.

El Gobierno tiene poco para hacer, creo que en México terminó diciendo lo que será el argumento a usar: "Saltarse en el lugar de otro en una cola, no es un delito".

Yo creo que de verdad Verbitsky se ha asustado, porque se debe haber dado cuenta de que cuando esto trascendiera lesionaba gravemente su condición de periodista, aún más si no se sabía por él. ¿Con qué credibilidad Verbitsky después de esto va a poder hablar de corrupción? Lógicamente él va a tratar de seguir con su vida normal, como ha hecho mucha gente cuando es descubierta en una falta, el tema es cómo toma la sociedad de aquí en más tu trabajo.

Quiero decir algo: a mi me parece correcto que presidentes y gobernadores, que están todo el tiempo expuestos y son personal esencial para la Argentina estén vacunados. Distinto es el caso de un ministro que esté fuera de los rangos de riesgo y menos algunos asesores que por su juventud y por la salud que exudan en algunos ejercicios que muestran en sus páginas sociales, da la impresión de que no tenían ninguna urgencia para recibir la vacuna.

La comisión de evaluación sobre la campaña de vacunación

Ahora quieren armar una comisión para evaluar la marcha de la campaña de vacunación del personal estratégico. Con esta mancha que tiene el Gobierno encima, quién querrá integrar esa comisión o mejor: ¿el ciudadano de a pie va a creer que hay alguien con el prestigio suficiente para controlar eso?

Qué momento difícil para cualquiera para integrar esa comisión. ¿Contarán con los recursos adecuados para decir si algo está mal? Porque ese es otro tema, circula mucha información sobre otros casos, la impresión es que ésto se ha repetido en muchas regiones, por la lógica política del FdT, de las lealtades partidarias, de lo que se hace mucha gala en el kirchnerismo, yo creo que derivan en este tipo de fenómenos como el que salió a la luz.

La denuncia contra Rodríguez Larreta

Horacio Rodríguez Larreta, y su ministro de Salud, Fernán Quirós fueron denunciados por la abogada Natalia Salvo, por presunta privatización del acceso a la vacunación contra la covid, debido a los contratos con prepagas y obras sociales, lo que consideró que es una estafa a la ciudadanía y al Estado nacional.

Es interesante, porque fijate que Salvo, con mucha honestidad intelectual, pone lo que ella considera. Ahora lo va a tener que demostrar en la justicia. Acá hablamos de un negocio y de una irregularidad con la venta o la entrega de las vacunas a las obras sociales. Es un poquito más vidrioso, no hay por qué descartarlo, todo debe ser investigado, pero también es cierto que el kirchnerismo cuando se ve incómodo por este tipo de cosas que le pasan, suelta una cantidad de denuncias por esa teoría de la comunicación de que: "Para disimular un elefante en un bazar, tenés que llenar el bazar de elefantes". Claro, te vas a quedar sin platos.