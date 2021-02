Este es el plan del gobierno para el aumento de sueldos

Ayer el Gobierno tuvo reuniones con la mesa de enlace, con los sindicatos y ahora, a partir de las 11, se encuentran con empresarios. Esto es en el marco de una serie de diálogos para coordinar tarifas, salarios, aumentos e inflación. Sobre los encuentros que ya hubo y los que se esperan en esta jornada, hablamos con el economista y periodista Carlos Burgueño.

Éxito en la mesa de enlace

"Parece que fue una charla en la que se tomó una decisión que a mi entender es acertada: que no haya suba de las retenciones", dijo Burgueño. "Por lo menos eso contó la mesa de enlace y el gobierno no lo desmintió. Valió la pena reunirse y esto demuestra que el diálogo da más posibilidades de llegar a algo positivo", completó.

En el encuentro el campo dijo que el problema de los precios está en la cadena, no en ellos. "Eso es lo que siempre manifiestan, que el que menos recibe en la cadena lechera es el tambero. Algo que puede ser cierto", opinó nuestro especialista.

Sobre la base de esta reunión le consultamos a Burgueño si realmente hay un camino para que el campo pueda exportar y no trasladen ese valor dólar a las góndolas. "Vamos por parte", dijo el economista y comentó que "esto es una mesa de diálogo, hay que seguir hablando. El campo no quería que subieran las retenciones y el gobierno quiere bajar la inflación, pero eso no se soluciona en un día".

Sobre la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, quien además tuvo un rol muy activo en la reunión, Burgueño dijo: "No sé qué hacía el canciller ahí, pero tiene buen vínculo con el campo, conoce la mesa de enlace. De hecho, el fue opositor y asesoró a la mes de enlace, en el peor momento del gobierno con el campo".

¿Tope de aumentos para los sindicatos?

Para Burgueño, tan interesante como la mesa del campo fue la de los sindicatos, donde "el Gobierno les garantizó que no hay techo, que cada gremio podrá discutir los aumentos de sueldo de este año según productividad o recuperación de salario. Pero quieren un acuerdo político".

Según nuestro especialista, lo que el Gobierno intenta es hacer lo mismo que ya implementaron Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, en su momento como presidentes: "Tomar un gremio testigo, que puede ser camioneros, el cual sería tipo faro; que el resto de los sindicatos lo siga y no pida más de eso". "Me parece interesante, de una apuesta política y algo factible de que pase".

Finalmente, sobre los encuentros con los empresarios, que acaban de comenzar, Burgueño dijo que a su entender, estos "hoy van a pedir que las subas salariales sean con prudencia. No mucho más. No están con capacidad de imponer, yo creo que están en una situación de 'no nos castiguen más', igual que la mesa de enlace".