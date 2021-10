Estos son los precios para irse de vacaciones afuera del país

Las vacaciones están a la vuelta de la esquina. Antes solíamos programarnos con anticipación para aprovechar descuentos y promociones, pero en el 2021 recién desde octubre se comienzan a regularizar los vuelos que llegan y parten de Argentina. El Gobierno nacional oficializó la eliminación del cupo diario de ingreso de pasajeros a partir del 19 de octubre previendo que para ese momento se cuenta con 14 días después de que el 50% de la población tenga el esquema de vacunación completo. A pesar de que ya no se exija cuarentena a los viajeros, los precios son inciertos.

Algunos detalles de los costos para irse de vacaciones de verano 2021 a los destinos más elegidos por los argentinos: Río de Janeiro y Florianópolis (Brasil), Miami (EEUU) y Cancún y Playa del Carmen (México).

Cancún, México.

En No cantes victoria consultamos a Erika Schamis, Director of Product Non Air & Media de Almundo para que especificara qué monto se debe disponer si se está pensando en salir del país este verano. Una recomendación general es "esperar el 19 de octubre que lleguen las flexibilizaciones anunciadas para que se acomoden los precios de los pasajes aéreos fundamentalmente".

En caso de Brasil, las ciudades que más frecuentan los viajeros argentinos son Río de Janeiro y Florianópolis. "Un paquete de siete noches con aéreo, traslados y desayuno ronda entre los 90 y 100.000 pesos por persona". Antes entre septiembre y octubre era muy común que se hicieran las reservas para todo el verano. No sólo esto se modificó por las dificultades para planificar por la pandemia, sino también "ya no eligen exclusivamente viajar durante enero, febrero y marzo, sino que se están acomodando para hacerlo en otros momentos cuando pueden, los precios les conviene y aparecen las mejores oportunidades de financiamiento también acompañan".

Entre playas paradisíacas, muchos turistas de nuestro país se orientan a las tentadoras costas caribeñas de México, principalmente Cancún y Playa del Carmen. Aquí la representante de Almundo señaló que "sólo el pasaje estará entre 80 y 90 mil pesos" y si se piensa en un paquete "lo más buscado es el formato all inclusive dónde no hay que ocuparse de nada y allí hay que pensar en 150.000 por persona para empezar", siempre pensando en el 2022.

Las mejores cifras de pasajeros las tiene EEUU que representa un 38% respecto a los número pre-covid. Desde la central de turismo, Schamis cuenta que actualmente Miami sigue siendo el destino número 1 de quienes viajan afuera del país. "Miami siempre estuvo en el top five de los destinos internacionales un poco por la vacunación en su momento, pero siempre fue así. Un pasaje puede estar entre los 90 y 100 mil pesos, aunque siempre atentos a las promociones ya sea por descuento o financiamiento que surgen sobre estos pasajes".

Viajar en familia al exterior en el mundo post pandemia

En otros tiempos era bastante frecuente que los argentinos pudieran vacacionar afuera del país. En esta dirección las familias optaban mayormente entre Brasil y Chile. En el caso de Río de Janeiro para aquellos grupos de dos mayores y dos menores, Schamis explica que los montos inician en "350 mil pesos por aéreo con hotel con desayuno y traslado".

"Tanto Caribe como Punta Cana son más caros que Brasil, entre un 30 y un 40%". Esto se da principalmente porque en estas zonas la gente opta por una modalidad en la que "no tenga que preocuparse por nada" por lo que elige los hoteles all inclusive. "Un hotel 5 estrellas con todo incluido en Playa del Carmen, que es lo más buscado, se puede hablar de 200 mil pesos por persona en base doble" detalló Schamis.

