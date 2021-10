Alberto Fernández tendrá en Roma una de las reuniones más importantes de su gestión

El politólogo Paulino Rodrigues habló sobre el viaje de Alberto Fernández a Europa y particularmente de su encuentro, que se llevará a cabo mañana, con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, que demuestra que el interés tanto del Fondo Monetario Internacional como de Argentina es cerrar pronto un acuerdo de pago.

El presidente participará de la Cumbre de Líderes del G20 y para eso viajó junto a su pareja, Fabiola Yañez, y con una comitiva integrada por el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero; de Economía, Martín Guzmán; de Agricultura, Julián Domínguez y otros colabores.

Ya aterrizaron en Roma, desde donde se conoció que "el Papa no se reunirá con Alberto Fernández, pero si tuvo hoy el encuentro con Joe Biden, que duró una hora y media. Fue el más extenso que haya habido entre el líder de la Iglesia Católica y un presidente norteamericano. "Dicen que fue una reunión agradable, entre las que serían las 2 personas católicas más importantes del mundo, sin lugar a dudas", comenzó reflexionando Rodrigues.

Mañana se producirá el ??segundo encuentro del año entre Alberto Fernández y Kristalina Georgieva.

Alberto Fernández participará de la Cumbre del G20. Sin embargo, uno de los objetivos principales es "buscar el acuerdo con el Fondo, por eso la verá a Georgieva mañana mientras que desde el Gobierno dejan traslucir que hay un 62% de respaldo a ese arreglo. Pero la verdad es que todo el mundo lo ve lejos, aunque las dos partes lo necesiten. El propio Alejandro Werner, exdirectivo del FMI, señaló que Argentina no va a pagar, que un acuerdo es una curita temporal para retrasar la corrida bancaria por 4 meses", indicó el politólogo.

Todo esto mientras "The Economist", en su columna semanal, cuestiona muy duramente el congelamiento de precios. Dice que la inflación es culpa del Gobierno y que 'solo los locos esperan resultados diferentes haciendo siempre lo mismo', en alusión a una frase de Einstein, después de que la misma estuviera incluida en el documento de AmCham -la Cámara que Nuclea a las empresas norteamericanas en Argentina-, en el que fueron muy lapidarios con este congelamiento de precios.Asimismo, "Roberto Feletti (secretario de Comercio) dice que Chango Más es la única cadena que se niega a cumplir el acuerdo de precios", comentó Rodrígues.

Con todo ese contexto, Paulino Rodrigues concluyó en que "acuerdo con el Fondo debería haber, no hay margen para que no lo hagan. Pero Argentina es el país de los extraordinario, no de lo ordinario. Sin acuerdo con el Fondo a Argentina le espera un discurrir de extrema tensión en las próximas semanas. Es decir, no hay un día después de las elecciones sin arreglar con el FMI".