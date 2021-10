El subsidio al que apuesta el Gobierno para controlar el dólar blue

El dólar blue ya está en su récord histórico, 197 pesos para la compra. Sobre esto habló el economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, pero hizo un análisis diferente: dijo que el Gobierno está "quemando plata" para contener al dólar bolsa y que así el blue no escale aún más.

Para Burgueño esta escalada del dólar blue refleja principalmente que "hay mucha incertidumbre, generada por el mismo Gobierno". A pesar de que "algún dirigente dirá en los próximos días que es un golpe financiero contra la gestión, de parte de 'los vivos de siempre', lo cierto es que acá hay mucha incertidumbre y los responsables son ellos mismos".

Sin embargo, el especialista dijo que hay otro inconveniente hoy y es que el dólar CCL ronda los 180 pesos, "y está a ese precio porque el Gobierno está financiando a los compradores del dólar contado con liquidación, a partir de la venta de títulos públicos en poder del Gobierno nacional, sobre todo de Anses".

Esto quiere decir que "para que no se escape más el dólar blue y no tengamos problemas extras, estamos subsidiando un dólar a 180. ¿Y a quién estamos subsidiando? -preguntó retóricamente el analista económico- A la clase media alta, que son los que van a la bolsa a comprar esos dólares".

"Eso y quemar plata es más o menos lo mismo", aseguró. Entonces la pregunta fue: ¿el Gobierno tiene que dejar a ambos dólares correr? "No, el Gobierno tiene que enviar señales serias. Hay que saber que los mercados toman en serio las declaraciones de los dirigentes políticos y en un contexto literal. Si ayer dicen que la emisión no produce inflación, es normal que hoy los mercados piensen 'entonces me voy a cubrir en el dólar, porque la inflación sí o sí se les va a disparar'. Más allá de que después los mismos dirigentes digan 'no, fue todo biri biri", concluyó.