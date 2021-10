A pesar de que el Gobierno intervino, volvió a subir el dólar blue

El analista económico de MDZ Radio, Carlos Burgueño, habló sobre las reservas que acumula el Banco Central y por qué octubre cerró con "buenas noticias" en torno a ellas. Además, hizo referencia a la baja del dólar blue que se produjo en el cierre de anoche y de la nueva suba de esta mañana.

Dentro de su segmento, "la buena noticia del día", Burgueño dijo que el Banco Central ayer volvió a comprar dólares. El economista contó que históricamente hay 2 meses donde siempre falta divisa norteamericana: octubre y noviembre. "No tiene que ver un gobierno sino que es así". En diciembre repunta con la cosecha del trigo, en enero y febrero empieza a subir la oferta y en marzo llegan los dólares de la cosecha fuerte y luego las liquidaciones van bajando progresivamente hasta septiembre.

El Banco Central ayer volvió a comprar dólares, pese a que octubre es un mal mes para la divisa norteamericana.

Por eso, "terminar octubre con más compra de dólares que venta, es una buena noticia". Aunque "claro, los importadores no tienen divisa para importar. Es cierto que esto produce otros males, pero el que evita es mayor a los que provoca. No es algo que se pueda establecer en el tiempo pero si Argentina no tiene una posición de reservas del Banco Central -no digo sólida, porque no es sólida la posición de hoy-, por lo menos que pueda dar pelea, estamos fuera de juego".

El dólar Blue

El dólar blue bajó en el cierre de anoche: de $195 que cotizó durante el día, descendió a $193.50 para la venta. Al respecto, Burgueño dijo que "como hemos dicho anteriormente, el problema de estas corridas no es a cuánto llegue el dólar blue sino a cuánto se estabiliza cuando baja, porque se hace un nuevo piso".

Justamente, "a partir de hoy veremos cuál es ese nuevo piso, que probablemente sea alrededor de 190. Así, octubre termina con un piso del dólar blue a 190 y no a 185, como había empezado".

Consultado sobre por qué bajó anoche el dólar blue, Burgueño dijo que "probablemente porque haya habido intervención de manos amigas, para evitar el golpe blando quizás. Intervinieron en el blue, que es un mercado ilegal".

De todos modos, hoy abrió en 194 pesos para la venta, por lo que habrá que ver cuáles son las variaciones durante el día y si el Gobierno toma una decisión más drástica de intervención o no.