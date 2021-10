Los motivos por los que el dólar blue está tan contenido y el riesgo de que se dispare

Ayer el dólar blue cerró en 188 pesos para compra y así alcanzó su nivel más alto en lo que va de 2021. A esto se refirió el economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño.

"Ayer subió el dólar blue y llegó a niveles récord de octubre. No récord del blue, que alcanzó los 195 pesos en 2020", comentó Burgueño.

De todos modos, el economista mencionó que "es un tema del que todavía yo no me asustaría ni haría editorial. Bastante calmo ha estado con todas las noticias económicas que llegan a diario". De hecho, para él, esa serenidad "demuestra que está caro. Por eso está tan contenido, 180 pesos es un dólar de un país centroamericano".

Aún así Burgueño aclaró que "esto no quiere decir que en el largo plazo no siga subiendo. Pero no habrá grandes tragedias cambiarias en el corto plazo".

Actualmente el dólar blue cotiza en 188 pesos para la venta y 185 pesos para la compra, mientras que el dólar país roza los 173 pesos, el oficial promedio 105, 62 y los dólares financieros (MEP y Bolsa) rondan los 179 pesos.