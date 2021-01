¿Quiénes son las figuras políticas que harán campaña este 2021?

El especialista político y periodista Daniel Bilotta nos habló sobre los desafíos que tiene el oficialismo y la oposición en este nuevo año, donde habrá elecciones legislativas. ¿Quiénes son las figuras que se imponen en la campaña?, fue el eje central de su columna.

"Hasta ahora no se ve que el oficialismo, a nivel nacional, tenga una figura convocante o que despierte expectativa", dijo Bilotta en relación a quién hará campaña este año. En cambio, resaltó que "en la oposición hay muchísimas con expectativa. Por ejemplo en Mendoza está Alfredo Cornejo, en Córdoba Mario Negri, que está bien posicionado aunque no es candidato, y en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, Diego Santilli y Patricia Bullrich".

Sobre estos últimos, el especialista aclaró que "no estoy diciendo que vayan a ganar las elecciones, sino que hay sectores de la sociedad que miran con expectativa lo que esas personas puedan hacer". Mientras tanto, "da la impresión de que el oficialismo no tiene una figura así. Había comenzado por ese camino Sergio Berni, pero pareciera que ha recibido alguna directiva para bajar el perfil".

Ahora la expectativa para estas elecciones está puesta en cómo hará campaña el oficialismo, qué va a proponer y cuál será el futuro. Mientras que la oposición deberá plantear cómo hará para decir que hay futuro después de lo que está llevando adelante en materia económica el oficialismo.

Mientras tanto, Mauricio Macri no será candidato en 2021 y Horacio Rodríguez Larreta tiene un gran desafío si quiere postularse para presidente: "él esperaba ser candidato este año, pero hay que ver si lo que está ocurriendo en la Ciudad le permite margen para dedicarse a eso y hasta dónde le conviene que Santilli quede a cargo del Gobierno, privándose a la vez, si tiene expectativa de postularse a gobernador en el 2023, de la campaña para él mismo".

Por esto, Bilotta concluyó en que "la oposición también tiene grandes desafíos". Y que, "en el oficialismo, me imagino a Alberto Fernández y a Cristina Fernández haciendo campaña en el Conurbano, donde tienen la mayor concentración de votos. Me queda la duda de Máximo Kirchner, que da muy mal en las encuestas, que es reacio a hablar y que le gusta casi expresarse con gestos, me recuerda a los intérpretes de los discursos oficiales",concluyó.