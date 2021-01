Ciclo lectivo 2021: hay 2 motivos por los que no iniciarían las clases

Ayer fracasó otra paritaria entre los trabajadores de la educación y los representantes del gobierno provincial. Luego de ello, referentes del sindicato docente dijeron que el Ejecutivo no tiene voluntad para dialogar los temas que se habían acordado y amenazaron con no iniciar el ciclo lectivo 2021.

Por trascendidos se supo que el gobierno analiza hacer los aumentos por decreto, no sólo a los docentes sino incluso a los tres gremios que no aceptaron la oferta que se realizó a fin de año: SUTE, Judiciales y Casino. Además, estos no recibirían el adicional no remunerativo de 54 mil pesos, sino sólo el 20% de aumento en tres tramos.

Este es uno de los motivos por los cuales los docentes amenazan con no comenzar las clases, otro está relacionado a las condiciones edilicias de los colegios. Sobre ambos puntos, hablamos con Mirtha Faget, Secretaria Gremial SUTE.

Conflictivas paritarias

"Rechazamos la propuesta salarial y, si no hay cambios, vamos al no inicio de clases, lo que significa que no vamos a prender las computadoras. No vamos a dar clases ni vamos a ir a la presencialidad, en caso de que se vuelva con esa modalidad", sentenció la secretaria gremial.

Faget comentó: "Venimos con cero aumento en 2020 y ahora nos proponen plata en negro. ¿Como el subsecretario de trabajo permite que el Gobierno traiga una cifra en negro? Es un chiste".

De todos modos señaló que "estamos hablando de muchos derechos vulnerados de los trabajadores de la educación, independientemente del salario". "Plata tienen, lo que no tienen es voluntad de pagar un aumento y de reconocer los gastos de conectividad que se han tenido, la vestimenta, la ayuda de útiles. No nos dieron nada. La educación la pagó el docente, si no nos metíamos en nuevos gastos no hubiesen habido clases", completó.

Por esto Faget dijo que "si el gobierno quiere evitar el no inicio de clases deberá sentarse a una mesa paritaria con una propuesta superadora".

¿Las escuelas están en condiciones?

Según comentó ayer el Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública, Mario Isgró, han estado trabajando mucho en los últimos meses a fin de que los establecimientos educativos estén listos para volver a presencialidad en este ciclo lectivo que tenemos por delante. Esto en referencia a las condiciones edilicias.

Sobre eso Faget comentó: "sí se ha estado trabajando, pero no con la urgencia que se necesita. Hay problemas en algunas escuelas que no creo ya se hayan solucionado, como por ejemplo la falta de agua potable. En el poco tiempo que han iniciado las obras descreo de que esto sea real".

Además, la secretaria gremial dijo que desde el sindicato docente han pedido el plan de obras para saber cuáles son las escuelas en las que se está trabajando, cómo se han revisado las obras que son necesarias, etc. Esto porque "nosotros tenemos un licenciada en seguridad e higiene que ha hecho montones de relevamientos que le pasamos al gobierno, pero no arreglaron nada en tiempo y forma, sin pandemia". "Ahora si me quieren hacer creer que pusieron en condiciones todas las escuelas de la provincia no lo creo", reiteró.

En ese mismo sentido, la gremialista señaló el temor de que las escuelas no estén en condiciones, sobre todo teniendo en cuenta las necesidades para cumplir los protocolos frente a la pandemia: "Ventilación, aulas que tienen que tener el espacio correcto para el distanciamiento, hay mucho que resolver. No podemos volver a la presencialidad todos amontonados como estuvimos siempre", comentó.

Justamente por esto "pedimos una comisión para ver cómo van a ser las nuevas condiciones y la bimodalidad, porque sabemos que absolutamente presencial, como antes de la pandemia, no volvemos en 2021".