17A: Uno y otro lado del banderazo en Mendoza

Con banderas, en autos o a pie se concentraron en Mendoza como en distintos puntos del país una variada lista de consignas desde la disconformidad con la gestión del gobierno nacional. Según el Jefe de Policía, Roberto Munives se calcula "entre 1000 y 1500 personas fuera de los autos" en nuestra provincia. Asimismo aunque en otras fuentes figura un número mucho mayor, según el jefe de policías "sólo se elaboraron cinco actas para personas que no estuvieran cumpliendo con el protocolo" y no tuvieran el número de DNI permitido.

Desde MDZ Radio hicimos un balance político de la marcha con los diputados nacionales Marisa Uceda (Frente de Todos) y Luis Petri (UCR).

Desde el oficialismo, Uceda argumenta estar de acuerdo con todas las manifestaciones populares. "No es mi espacio, ni mi gobierno el que ha puesto limitaciones a las posibilidades de la ciudadanía a expresarse libremente". Sin embargo, entiende que el contexto sanitario de la provincia es complicado y no resulta responsable incitar a que la gente salga cuando hay un promedio de 80 casos diarios en Mendoza. Lo que teme, manifestó la diputada nacional es que esto replique en casos, porque asegura "ya sucedió con marchas anteriores".

Entre los reclamos más sentidos que formaron parte de la concentración ayer durante la efemérides sanmartiniana, fue el de la impunidad asociado a la reforma judicial. La diputada Uceda considera que si bien cualquier expresión es legítima, es probable que esas personas no hayan tenido la oportunidad de conocer el proyecto en profundidad. Señala que los medios de comunicación no se han ocupado de eso. Sin embargo, reconoce que hasta puede ser oportuno que aún no la conozcan del todo a la Reforma judicial ya que se encuentra en estado embrionario, "es un proyecto que aún se está trabajando".

Por otra parte apuntó contra Omar De Marchi y Ulpiano Suárez sobre su papel en la marcha. "Vi a De Marchi cuando no tenía el DNI para estar ahí. Pero supongo que el intendente de Ciudad que es tan rígido con las marchas actuará como es debido cuando se incumple la normativa". Además "salen a romper una cuarentena que no existe en Mendoza". La decisión sobre la misma fue tomada provincialmente por lo que deberíamos entender entonces que "De Marchi está en contra de Rodolfo Suárez".

@alferdez Avanza con la Reforma de la Justicia sin importar la cuarentena, deprime la actividad económica privada, manipula medios de comunicación nacionales, silencia el Parlamento, extorsiona a Provincias, nos aísla del mundo cancelando conexión aérea, gobierna x Decreto.... uD83DuDC47 — Omar De Marchi (@omardemarchi) August 17, 2020

Desde la Unión Cívica Radical, el diputado Luis Petri asegura que "el gobierno tiene que recoger el guante ya que la gente está diciendo basta. Basta de una cuarentena eterna, de una violación de derechos y libertades constitucionales por DNU, de liberación de presos, de una Reforma Judicial que busca garantizar la impunidad para aquellos que están siendo investigados por la Justicia".

Presidente, no es la oposición, no son los confundidos ni los tontos, tampoco los odiadores seriales, es la gente que dice basta! Basta de gobernar por DNU y violar la constitución, de atropellos a la República. Es el grito de NO a la Reforma Judicial que consagra la impunidad! — Luis Petri (@luispetri) August 17, 2020

Según el diputado radical Petri, la única respuesta que ha tenido el gobierno nacional ha sido "el sometimiento a cuarentenas eternas, sin plan de salida, sin equipamiento, sin capacitación, sin compra de tests, sin trazadores que rastreen los contagios y claro está con una economía que se va deprimiendo y sin un plan económico".

Las personas que se movilizaron ayer 17 de agosto están pidiendo que se deje de violar la constitución, enfatiza el diputado Petri. "El dictado sistemático de DNU que terminan consagrando un estado policial, un estado de excepción donde la regla no es el respeto a la Constitución, si no la regla son los designios arbitrarios y discrecionales del Presidente de la Nación".

Se trata de un gobierno que desde los primeros momentos de gestión recibió ´cacerolazos´ de rechazo, asegura el diputado de la UCR. Asimismo el legislador explica que la inseguridad en la que vivimos actualmente está motivada por la liberación de presos indiscriminada que se realizó en Abril desde el gobierno de Alberto Fernández.

