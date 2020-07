"Cada vez que Alberto Fernández gana autonomía, Cristina sale a sabotearlo"

Daniel Bilotta, nuestro columnista y periodista político nos dejó un análisis político del escenario que viviremos a partir de septiembre. Te dejamos un texto, con las declaraciones en primera persona y abajo el link para que accedas a la nota completa.

Esta semana vimos que Víctor Hugo se enojó con Alberto Fernández por Venezuela, y que el presidente tuvo que salir a enfrentarlo aclarando su postura, desde allí comenzamos el análisis de Bilotta:

"Tengo un amigo, experto en temas electorales, que tiene una mirada muy peculiar de la Argentina. El poder de la democracia reside siempre en los votos, eso está claro. Mi amigo suele decir que para entender quién puede imponerse en una elección, hay que mirar a cuántos rehenes tiene un dirigente.

Entonces, mi amigo fabula o cree que Enrique "Coti" Nosiglia va a tener un gran papel en la administración pública, porque tiene muchos rehenes. Es decir, gente que le debe un favor o que tiene un trabajo gracias a el.

Tiendo a pensar, cuando escucho a (Hebe de) Bonafini, a (Nora) Cortiñas y a Hugo Morales, para decirlo de modo jocoso, que todos son rehenes de Cristina".

Acá lo que está claro que Cristina Fernández de Kirchner, cada vez que Fernández sale a ganar autonomía, sale a sabotearla. Me parece que esa es la única lectura. Yo no creo que Cristina tenga una ánima adversión contra el capital o contra EEUU, me parece que lo que está tratando de evitar es que Alberto Fernádez llegue a un entendimiento sin pasar por ella".

Sobre el escenario político que se viene, cuando terminemos el "modo pandemia", Bilota nos dijo:

"A penas salgamos de la cuarentena, calculo que en septiembre, vamos a sumergirnos en el proceso electoral. El Gobierno ya está pensando en eso.

A mi me parece que hay que seguir los pasos de (Sergio) Massa, que -a diferencia de Alberto (Fernández)- tiene diálogo propio con los gobernadores peronistas y de Juntos por el Cambio.

Además, es un actor que tiene interlocución propia con el arco de las relaciones económicas internacionales. Algo que a Fernández le cuesta más. Hay que recordar de dónde viene el presidente, no es estrictamente un dirigente político, siempre ha sido un funcionario, un operador, y por eso le cuesta tener un volumen propio para desempeñarse en esos escenarios.

El apellido Kirchner es un lastre para las elecciones, recuerden que si Cristina hubiese podido ser candidata sola seguramente no elegía a Fernández como candidato a presidente. Así que quizás Sergio Massa ya esté especulando con ser el próximo Fernández.

Especular está en su ADN; como en el de cualquier dirigente político. Pero en Masa se puede esperar un exceso de inclinación por ese tipo de tácticas".

