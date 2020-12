¿Por qué un vino local cuesta igual en Mendoza que en Buenos Aires?

En el marco del segmento "2020, ¿qué nos pasó?" de MDZ radio, donde invitamos a distintos referentes de la provincia a participar de un balance sobre el año más particular de las últimas décadas, hablamos con el ingeniero y empresario Alejandro Vigil. Entre otros temas, charlamos sobre los precios de las bodegas y de los vinos para turistas y mendocinos, de las ofertas de Mendoza y de lo que hay que esperar el año próximo.

¿Por qué cuesta lo mismo un vino local en Mendoza que en la góndola de un supermercado de Buenos Aires?, le preguntó un oyente a Vigil, quien previo a responder calificó al interrogante como "interesantísimo para explicarlo". Luego, dijo que tiene que ver con algo que ahora, por la pandemia, se ha roto.

Ese motivo es que la bodega no quiere vender sus productos en forma directa a los consumidores. "Si vendés directo rompés la logística, distribución, vinotecas, etc", contó Vigil y reforzó diciendo que "eso hay que tenerlo en claro, porque una bodega no se sostiene vendiendo cajas a una persona. Necesita de esta estructura".

Además, se toma como política que un vino "tiene que salir lo mismo a cualquier persona en cualquier lugar", dijo el empresario. De todos modos, comentó: "Creo que eso hoy ya no está pasando. Dentro de este sinceramiento de distintas situaciones".

Otro interrogante que también es polémico es por qué una botella de un determinado vino a veces tiene un precio más económico en el exterior que en nuestro país. Sobre eso, Vigil dijo que "ahora eso no pasa". De todos modos aclaró que hay que tener en cuenta las situaciones coyunturales, "el dólar a veces está para un lado y a veces para otro. En este momento un vino que acá compramos a 20 dólares afuera sale entre 80 y 100", concluyó.