Cristina Kirchner y Alberto Fernández otra vez juntos: ¿Qué se ve detrás de esta foto?

Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández volvieron a mostrarse juntos tras los rumores que aseguraban que desde hace 2 meses no se hablan y que se acrecentaron en el velorio de Diego Maradona, cuando a penas se cruzaron. Sin embargo ayer encabezaron la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos (DDHH) y participaron de la entrega de premios Azucena Villaflor, en el edificio de la ex Esma.

Le preguntamos al analista político Daniel Bilotta qué pasó realmente en ese encuentro, ¿fue una puesta en escena? y respondió: "si quieren dar imagen de tranquilidad, les viene saliendo mal". De todos modos resaltó que, según su impresión, el Presidente está más sereno con esta distancia que durante los funerales de Maradona, "o por lo menos con una situación más asumida".

Sobre la oratoria de ambos, el punto fue para la vicepresidenta: "Es cierto que el discurso de Alberto fue más deslucido al lado del de Cristina. Los DDHH son un tema que no digo que el Presidente no maneje pero con los que ella tiene una historia un poco más fecunda".

La Segunda Carta de Cristina

Aquel encuentro se dio luego de la segunda carta que publicó la vicepresidenta, titulada "A un año... balance". Sobre la misma, Bilotta marcó algunos puntos "llamativos", entre ellos que "Cristina Fernández de Kirchner haga un balance poniendo la lupa exclusivamente en el Senado de la Nación: dijo que hubo 32 sesiones y 87 proyectos con media sanción de ley y en ese contexto aseguró que 'esto no ocurría desde 2007'". "Extraño homenaje a Julio Cobos", ironizó el columnista.

En tanto que, "cuando Cristina dijo 'nosotros cumplimos con nuestras responsabilidades', ahí encontré una reminiscencia de 'funcionarios que no funcionan'", dijo el analista. Y allí, "esta idea flotante de nuevo de que Cristina está muy preocupada por aquello que la Corte está haciendo, esencialmente vinculada a sus cartas judiciales y a quienes fueron sus principales colaboradores en sus dos presidencias".

En esas líneas, Bilotta vio "una cuota de enojo fuerte de Cristina, pero también de impotencia. Porque hasta ahora la Corte no ha tenido ningún fallo vinculado a las causas que ella pueda confirmar lo que le preocupa, que es que el poder de sus votos se vea reflejado en otros Poderes del Estado". "Eso es algo que a Cristina le obsesiona y que, hasta ahora, la Corte, yo no diría que lo ha impedido, pero al menos con sus fallos no lo ha reflejado", completó.

Finalmente, sobre la reacción del Presidente ante esa carta, Bilotta señaló que "es la reacción que él tiene cada vez que Cristina lo critica". "A la vez, al final habla sobre los fallos que la Corte podría tener para complicar al gobierno. Es cierto que Cristina Kirchner cuando habla es muy autoreferencial, pero parecía que habla de Alberto", concluyó.