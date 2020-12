Similitudes y diferencias entre Cristina y Alberto Fernández

Por este primer año de gestión de Alberto Fernández, en el programa Uno Nunca Sabe realizamos distintos balances, principalmente económicos y políticos. En esta entrevista hablamos con Marcos Novaro, sociólogo y analista político, quien nos dio su opinión sobre los 365 días de Alberto en el poder.

"Tiene luces y sombras, como todos los gobiernos", comenzó detallando el especialista, aunque para él, "las sombras son más voluminosas que las luces y me parece que el panorama es preocupante". "No es un gobierno que haya resuelto problemas, sino que ha agravado algunos y ha creado nuevos", completó.

Según Novaro, la idea con la que esta gestión encaró la economía era muy mala, ya que imaginaba que Argentina al dejar de pagar su deuda iba a crecer, lo cual, "independientemente de la pandemia, no iba a pasar. Prueba de esto es que tras el acuerdo con los acreedores, el riesgo país bajó muy poco. Los bonistas no quieren saber nada con bonos argentinos".

Sobre la distancia entre el presidente y su vice, el analista político entiende que "Alberto le hizo a Cristina Fernández de Kirchner una promesa que no pudo cumplir, que era que ella sería disculpada rápidamente de todas las acusaciones en su contra". "Eso no sólo era una inmoralidad, sino que era inviable. Lo que pasa es que el kirchnerismo no entiende lo mucho que están demostrados los delitos cometidos", completó.

Siempre según Novaro, el Presidente intentó superar la grieta, de hecho estima que la estrategia de cooperación con Rodríguez Larreta fue sincera e incluso "sacó provecho de eso, porque tuvo el apoyo de la sociedad durante un tiempo". ¿Por qué la abandonó? "Yo creo que porque el kirchnerismo duro le dijo que deje de convivir con el jefe de gobierno porteño, porque les sacaba votos en el Conurbano. De cualquier modo, me parece que Alberto Fernández tampoco se resistió demasiado, sino que también quiso polarizar con Rodríguez Larreta".

El sociólogo aseguró que el único rol que ha cumplido bien este año Alberto Fernández es garantizar la unidad de de la coalición del Frente de Todos, "algo que Cristina Kirchner no podría hacer".

Diferencias y similitudes hay entre Alberto y Cristina

Novaro remarcó que "es probable que en algunos temas no haya tantas diferencias entre el presidente y su vice. Por ejemplo el Presidente se metió en el Grupo de Puebla, que defiende a la Venezuela de Maduro, de motus proprio, le gusta estar ahí: tiene muchos amigos y se ha hecho su perfil de líder regional del populismo de izquierda con mucho entusiasmo". De todos modos, "sí guarda algunas formas y después trata de congraciarse con EEUU, pero eso es lo mismo que hacía Néstor Kirchner, quien también se llevaba bárbaro con Bush, al punto de que fue quien lo ayudó a arreglar en el FMI".

En cambio, en otros terrenos las diferencias son mayores, como en temas judiciales. "La reforma judicial es una idea de Alberto, al kirchnerismo no le interesa. Ellos sí quieren meter la mano en la Corte por eso se crearon la comisión Beraldi, que está gestionada para asesorar a Alberto pero por kirchneristas fanáticos". "No me parece que el Presidente ceda en esto, pero a la larga creo que se impondrá la tesitura de Cristina", dijo Novaro.

Finalmente, el entrevistado marcó que estamos ante un escenario que antes no se vio: "Nunca el poder estuvo del lado del vicepresidente. Hubo tensiones pero el presidente se impuso y el vice se fue (Chacho Álvarez) o fue anulado (Néstor con Scioli) o hubo rebeldía, como Cobos con Cristina, pero esa rebeldía fue eficaz una sola vez". "Ahora estamos ante una situación totalmente distinta, Cristina es la que marca la agenda y el ritmo de las políticas y Alberto resiste", concluyó.