¡Girl power! Tres series para no perderse

Desde The Crown, Big Little Lies, pasando por Inconcebible, El Cuento de la Criada, La Maravillosa Sra. Maisel, son solo algunos de los títulos que han deslumbrado en el último tiempo con las historias de cada una de sus protagonistas. Acá te recomendamos 3 series con protagonistas potentes para no perderse.

The Undoing

Es la nueva miniserie de HBO, protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Grant. La ficción está creada por David E. Kelly, showrunner de Big Little Lies, y bajo la dirección de la cineasta danesa Susanne Bier.

Este thriller cuenta la historia de Grace, una mujer que parece tenerlo todo: un matrimonio junto a un reconocido médico (Hugh Grant), con quien tiene un hijo, además de una exitosa carrera como terapeuta. Un día todo se desmorona a su alrededor cuando frente a una repentina muerte, la misteriosa desaparición de su marido y una investigación policial que la deja en el ojo de la tormenta.

A simple vista podríamos decir que The Undoing, comparte varios puntos en común con Big Little Lies, la otra serie de HBO que también cuenta con Kidman en su reparto. Desde el primer momento somos testigos de un crimen, que será el disparador que arrojará luz sobre un montón de secretos hacia el interior de esta familia.

Dónde verla: HBO

Duración: 6 episodios

The Queen's Gambit

Gambito de dama es la serie furor de Netflix. En pocas semanas se ha convertido en la serie más vista de la plataforma, por no mencionar que cuenta con el puntaje máximo de la crítica en el sitio especializado Rotten Tomatoes.

Este drama cuenta con Any Taylor-Joy en el rol de Beth Harmon, una joven que queda huérfana a los 9 años de edad y que pronto descubre que es una prodigio del ajedrez. A medida que se sumerge en el fascinante y competitivo del ajedrez, deberá luchar contra su adicción incipiente a los calmante.

El ajedrez actúa sirve de escenario para comprender la historia de sufrimiento, pérdida y abandono que sufre la protagonista, a medida que se enfrenta a sus propios demonios y a su principal oponente, ella misma.

La historia es atrapante desde el primer minuto, pero a pesar de su gran guión y retrato del mundo de los ajedrecistas, la ficción se sostiene por la magnífica actuación de Taylor-Joy, cuya carrera la ha posicionado como una de las actrices del momento. La joven de 24 años saltó a la fama con su rol en la terrorífica La Bruja (The Witch), hasta pasar por títulos como Fragmentado (Split), Los Nuevos Mutantes (The New Mutants), Emma, y una aparición en la cuarta temporada de Peaky Blinders.

Dónde verla: Netflix

Duración: 7 episodios

Alias Grace

La escritora Margaret Atwood volvió a ser relevante gracias a la adaptación de una de sus obras más reconocidas, El Cuento de la Criada (The Handmaid 's Tale). Pero hay otra ficción igual de relevante, también inspirada en un libro de la autora, llamada Alias Grace.

Esta serie está inspirada en hechos reales y cuenta la historia de Grace Marks, una joven irlandesa de 16 años que llega a Canadá a mediados del siglo XIX. Tras trabajar como criada en una casa, la joven termina siendo acusada de asesinato del ama de llaves.

Es a través de su relato en primera persona que empezamos a recorrer la historia de Grace, interpretada por Sarah Gadon, que a su vez alimenta la historia con monólogos internos y pensamientos, lo que llevará a determinar su culpabilidad o inocencia.

Alias Grace también hace una fuerte crítica social de la época: la realidad política y social, la situación de la mujer, la pobreza, la opresión y la represión de las clases. Así también como las dualidades del género femenino: inocente /asesina; ángel o demonio; manipuladora o víctima.

Dónde verla: Netflix

Duración: 7 episodios