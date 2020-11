Dólar Blue: El gobierno espera que vuelva a subir. ¿Cuándo?

Hablamos con nuestro columnista económico, Carlos Burgueño, sobre el dólar blue. Según su información, el gobierno está esperando un nuevo shock especulativo cambiario, se verá si vuelven a intervenir o no en el mercado ilegal.

"Ayer el ala política del gobierno volvió a dejar de hablar del blue", contó Burgueño, quien además aseguró que tras la intervención directa que hicieron la semana pasada dijeron: "Ya está, el mercado lo estabilizamos y esperamos un próximo shock, probablemente para mitad de noviembre. Ahí veremos si volvemos a actuar".

Mientras tanto, desde el Ministerio de Economía niegan que haya habido intervención, "cosa que del otro lado sí cuentan", detalló Burgueño.

Ampliando los detalles sobre esa operación, el economista comentó que el último lunes de octubre "hubo 4 ventas de 1 millón de dólares escalonado. El martes hubo muchas más ventas pero de entre 100 mil y 200 mil dólares, pero atomizadas en los precios para arriba y para abajo. Finalmente hubo una venta de varias operaciones en paralelo que lo terminaron bajando a los 15 pesos que descendió entre el lunes y el martes".

¿Quién vendieron?, le preguntamos a Burgueño, quien dijo que "son operadores habituales. Pero los dólares no son de ellos sino de la política". De todos modos, aseguró que "no significa que haya venido un político a poner sus dólares. No es que un diputado nacional puso 5 millones de dólares. Siempre vas a tener voluntarios en hacerle estos favores a cualquier gobierno, por ejemplo, empresarios de la construcción o dueños de un laboratorio, no se sabe".

La decisión

Para explicar por qué se intervino en el blue Burgueño se fue al 15 de septiembre, cuando el dólar ilegal subió 40 pesos. Esa situación estaba agobiando al gobierno, "se hablaba de mega devaluación y de que el gobierno terminaba". Ante esto, el martes de la semana pasada, comenzó la estrategia de Martín Guzmán para absorber pesos y la licitación de los 750 millones de pesos. "Esto empezó a moderar el CCL y luego lo moderó al todo".

Ahí empezó una interna en el gobierno: "Entre el ala racional (Guzman, Todesca, Pesce) que decían que al blue hay que dejarlo actuar. Mientras que el ala política decía: 'la tapa de los diarios la tenemos con el blue y la clase media está siguiendo el futuro de la economía argentina por el blue'. Ahí se toma la polémica decisión de intervenir el blue", finalizó.

En conclusión, Burgueño dijo que "han dado resultado ambas estrategias".