"La unión hace la ciencia" un libro que une lo impensable

Durante la escolarización las ciencias naturales se estudian por un lado y las sociales por otra. A medida que entramos en la adultez, la Biología, la Medicina o la Matemática se las considera, sin titubeos, ciencia y punto. En cambio cuando pensamos en las humanidades, suele conferirse cierto grado de inexactitud o al menos carácter de "materia opinable". El libro "La unión hace la ciencia" busca tender puentes y mostrar cómo desde distintas investigaciones elementos de las ciencias naturales pueden ayudarnos a entender algunos fenómenos de nuestra sociedad y viceversa.

¿Sabías que las células como las personas, se organizan y cooperan para cumplir objetivos comunes?, ¿o que las células tienen sistemas educativos y de defensa como las organizaciones humanas? ¿y que la forma en que producimos moléculas se asemeja al modo en que promulgamos leyes? Todo eso y mucho más, es parte del puente entre las ciencias sociales y naturales que este libro propone.

El proyecto no termina allí. Según conversamos en After Office con Agustín Luján, médico y doctor en Ciencias Biológicas e ideólogo de este material, "la idea es que se trata de una sola ciencia con distintas miradas". En cada capítulo hay un tema que compete tanto al ámbito de sociales como naturales. Entonces "la persona que sabía más de un abordaje que del otro, aprende de eso que no sabía". Un ejemplo que aparece en la obra es "la forma en la que nuestro cuerpo produce proteína que es una molécula muy común en nuestro cuerpo - explica el Dr. Luján- y cómo se promulgan las leyes a nivel nacional. Al principio suenan muy distintas, pero luego se encuentran las similitudes".

Además vale destacar que el libro ha tenido una excelente recepción entre grandes divulgadores científicos. Por empezar, el prólogo está escrito por el reconocido biólogo Diego Golombek. "Fue un gran impulsor" desde un principio. Luego llegó a las manos de Adrián Paenza que consideró "tendría que ser de lectura obligatoria".

Este libro no se vende: un proyecto de triple impacto

"La unión hace la ciencia" se escribió con un fin solidario: el de colaborar con diferentes ONG (Organizaciones no gubernamentales) de nuestro país. "Así podemos probar de otra manera que la unión no solo hace ciencia, sino que también teje redes para ayudar a quien más lo necesita". El primer impacto es que el costo del libro será asignado a "ayudar a ayudar".Las fundaciones a las que vas a poder ayudar con la compra de tu libro son:

AlimenDar

Es una Asociación Civil que genera acciones para disminuir la pérdida y desperdicio de alimentos (PDA) y el hambre; promoviendo soluciones, conciencia y educación para la sostenibilidad de los sistemas alimentarios en la provincia de Mendoza.

Empoderando de esta manera a las comunidades más vulnerables y estableciendo alianzas estratégicas con los diferentes actores.

Desde AlimenDar se adhiere a los objetivos de desarrollos sostenibles ODS 2 Hambre Cero y 12 Consumo y Producción Sostenible. Conocé más en www.instagram.com/alimendarmendoza

Fundación Sobran Motivos

Lleva adelante un centro integral de contención y hogar refugio para mujeres, niños y niñas en situación de violencia de género con el fin de proteger su integridad y proteger o restituir sus derechos.

Conocé más en https://www.facebook.com/FundacionSobranMotivos/

Asociación Tras-Pasar

Es una organización sin fines de lucro que tiene como misión ayudar a fortalecer la integridad personal de niños enfermos de cáncer durante el desarrollo de su tratamiento y mejorar su calidad de vida y la de su entorno. Su visión es aportar soluciones puntuales y definitivas, maximizando los beneficios en relación con los recursos disponibles. Conocé más de su labor en https://www.instagram.com/asociacion_traspasar

Fundación Carmela Fassi

Trabaja con personas con discapacidad intelectual leve y moderada, en situación de extrema vulnerabilidad social. Conocé más de su labor en https://carmelafassi.org

Fundación SI

Es una ONG que tiene como principal objetivo promover la inclusión social de los sectores más vulnerables de la Argentina.

El trabajo es realizado por un gran número de voluntarios mediante un abordaje integral que incluye la asistencia, la contención, la capacitación, la educación y la cultura del trabajo. "Quienes formamos Sí creemos en el trabajo de igual a igual, en el trabajo en equipo, en la heterogeneidad de los grupos, en la complementación y en las nuevas generaciones. Quienes formamos Sí estamos convencidos de que transformar la realidad es posible y, para lograrlo, necesitamos el compromiso de todos".

Conocé más de la fundación en https://fundacionsi.org.ar/

Además del social, tiene un impacto ambiental. Por cada ejemplar que se imprima, se plantará un árbol junto con la ONG "A tree to breathe". Es decir, no solo se ayuda a una ONG que elijas, sino que también colabora con nuestro planeta. "Otra prueba más de que mientras trabajemos unidos, todo se puede mejorar".

Si esto ya no es un impacto suficiente, vale destacar que en el 2021 el libro "será adaptado para personas ciegas a través de un audiolibro descriptivo y también con mecanismos de lectura fácil para quienes tengan discapacidad intelectual". Estas versiones serán completamente gratuitas.

Escuchá la nota completa acá.