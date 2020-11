Dólar Blue: Temen otro shock especulativo que lo haga subir. Detalles

El columnista económico de Uno Nunca Sabe, Carlos Burgueño, hizo un balance de lo ocurrido con el dólar blue en el mes de octubre. Detalló los motivos por los cuales es posible que la divisa ilegal vuelva a tener un pico en alza especulativo.

"Estrenamos noviembre, que será el mes más importante en toda la gestión del presidente, Alberto Fernández, para ver si despega o no", comenzó asegurando Burgueño. "Terminó octubre con una 'victoria' del gobierno sobre el tipo de cambio, que la viven como una cuestión más política que económica cambiaria financiera", completó.

Pero, para el especialista, el desafío actual es mantener y seguir disminuyendo la brecha. Para esto, como el gobierno asegura que no va a devaluar el tipo de cambio oficial, lo único que queda es que siga bajando el blue o el CCL. "El objetivo es que se reduzca al 50% o menos de acá a fin de año", afirmó Burgueño.

Sin embargo, el economista aseguró que pese a esto no podemos relajarnos y pensar que el dólar blue no dará más saltos, "algún contragolpe especulativo financiero cambiario va a haber también", aseguró y reflexionó que "cuando se dan esos golpes el problema no es el pico, sino el nuevo piso".

¿Cómo es el ciclo de alza del dólar blue?, le preguntamos a Burgueño, quien detalló que "cuando el blue se dispara en un shock especulativo, lo hace muy alto porque no es un mercado calibrado, sino de pocos oferentes y demandantes. Por esto puede subir de modo alarmante y genera en la gente zozobra y hasta pánico. Ahí el pequeño ahorrista sale a comprar y paga cualquier precio".

Después el mercado empieza a lograr un nuevo equilibrio, "en este caso la caída fue ineditamente fuerte ($26) y la gente de a pie perdió mucho dinero. Porque estoy seguro de que ninguno de los fuertes compró a ese precio, sí puede ser que haya vendido", concluyó Burgueño.