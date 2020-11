¡Imperdibles! Si te gustó Carmel, acá van otros 3 documentales criminales

En la semana de su estreno Carmel estuvo entre lo más visto de Netflix. Pero como el documental que cuenta el caso María Marta García Belsunce también hay otro, igual de atrapantes. ¡El último de estos recomendados es realmente imperdible!

Making a murderer

Uno de los documentales en formato serie que revitalizó el género allá por 2015, fue Making a Murderer. Esta producción se mete en el caso de Steven Avery, un joven condenado y encarcelado en 1985, tras ser acusado de abuso sexual e intento de homicidio.

Avery pasó 18 años en prisión, siendo inocente, hasta que fue absuelto en el año 2003. Tras quedar en libertad, presentó una demanda civil contra el condado de Manitowoc, Wisconsin por 36 millones de dólares. Después de la demanda, Avery volvió a ser detenido por el asesinato de una fotógrafa local llamada Teresa Halbach, esta vez siendo condenado a cadena perpetua. En 2016, su caso fue tomado por un nuevo equipo de abogados, liderados por Kathleen Zellner, dicho proceso fue abordado por la segunda temporada.

Dónde verla: Netflix

Duración: 2 temporadas - 10 episodios cada una)

The Keepers

Esta serie documental dirigida por Ryan White se adentra en el caso de Cathy Cesnik, una monja y maestra de una escuela católica de Baltimore que desaparece en 1969. Su cuerpo fue encontrado dos meses después para dar cuenta que no se trató de un accidente, ya que la autopsia reveló que había sido brutalmente asesinada.

Tiempo después se supo que la hermana Cathy había descubierto una red de abusos sexuales dentro de la institución educativa, de la cual formaban parte varios curas, incluyendo el capellán de la escuela.

El documental va reconstruyendo los hechos a través de distintos testimonios. Incluso pone en evidencia que tanto la Iglesia como la policía intentaron ocultar los hechos de este crimen que hasta el día de hoy está sin resolver.

Dónde verlo: Netflix

Duración: 7 episodios

The Jinx - La maldición: La vida y muertes de Robert Durst

Este documental se centra en uno de los casos más resonantes y mediáticos de los Estados Unidos y cuyo desenlace terminó saliendo a la luz de la forma menos pensada: la confesión accidental del asesino.

En 1982 la esposa del magnate Robert Durst desapareció en misteriosas circunstancias. El cuerpo de Kathleen nunca apareció y tras archivarse el caso en el año 2000, Susan Berman, amiga de Durst, apareció asesinada en su departamento de Los Ángeles. Algo similar ocurrió al año siguiente cuando el cadáver de Morris Black apareció desmembrado flotando en el Golfo de México.

Los tres hechos fueron investigados pero nunca se llegó a una conclusión sobre quién fue el autor de los mismos. En 2010, llegó a la pantalla grande Todas las cosas buenas (All the Good Things), una película dirigida por Andrew Jarecki que está inspirada en los hechos entre Durst y su esposa, protagonizada por Ryan Gosling y Kirsten Dunst.

Poco tiempo después, el empresario Durst se acercó a Jarecki y de ahí surgió The Jinx: The Life of Deaths of Roberts Durst, que en español se conoció como El Gafe. El cineasta logró entrevistar al empresario y obtuvo unas 25 horas de grabación, pero lo que nunca imaginó fue que obtendría una confesión.

Durante una de las sesiones de filmación, Durst se levantó para ir al baño y sin saber que su micrófono continuaba prendido, lo confesó todo. Hablándose a sí mismo se dijo "ya está. Te han pillado. ¿Qué has hecho? Pues matarlos a todos, por supuesto". Jarecki fue con esto a la policía y el magnate fue arrestado, hasta el día de hoy cumple su pena en prisión.

Dónde verla: HBO Go

Duración: 6 episodio