Dueños de canchas de fútbol advirtieron que abrirán a pesar de no tener habilitación: ¿Cuál es la fecha límite?

Los propietarios de las canchas de fútbol tomaron la iniciativa de abrir "de prepo" el próximo jueves. Desde la Asociación Canchas Unidas emitieron un comunicado donde exponen la situación crítica por la que están atravesando y advierten que el 15 de octubre retomarán con sus actividades.

En el programa "Sonría, lo estamos filmando", dialogó Mauricio Converti, de la Asociación de Canchas Unidas quien aseguró que el fútbol se juega de manera clandestina en los espacios verdes del Gran Mendoza y nadie los controla y agregó: "Vemos que están jugando por todos lados como en el parque Metropolitano, o las laterales del Acceso Este. Nosotros que podemos tener el control de toda esa gente, no nos habilitan. Además contamos con todas las medidas de seguridad sanitarias", sostuvo Converti.

En el comunicado elaborado por la Asociación, mencionan específicamente la situación económica por la que están atravesando, y aclaran de manera específica: "Ya no damos más, ya no tenemos para comer", y argumentan a través de nueves puntos por qué abrirán el 15 de octubre, más allá de no tener habilitación.

Para subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, la apertura y puesta en funcionamiento de estos recintos, es una función acorde de cada municipio, por tal motivo, algunos intendentes están trabajando en dichas habilitaciones y estiman que la próxima semana podrían abrirse algunas canchas.

