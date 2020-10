Dólar Blue: ¿fue él? La figura política que intervino en el mercado y bajó el precio

En el programa Uno Nunca Sabe, hablamos con el columnista Carlos Burgueño sobre las conclusiones de una semana que podríamos denominar como más tranquila, tomando las últimas como referencia. Ya habíamos comentado que el dólar blue bajó por la intervención de manos amigas, ahora la pregunta es: ¿Quién dio esa orden?

El cierre de ayer fue de $175, es decir, "$20 menos en una semana. Es tan poco serio, como que haya subido ese monto"; resaltó Burgueño. "Yo me pongo en el lugar que se asustó y salió a comprar 30 o 40 dólares, los pagó a 195 y hoy ve a lo que está", se lamentó.

Según contó el especialista, para el Ministerio de Economía no existe el blue como referencia y no se lo menciona en on ni en off. Sin embargo, "si vos hablás con el ala política, sobre todo el ala k, siguen la máxima de Máximo Kirchner, quien dio la orden de salir a demostrarle al mercado que la política económica la dicta el gobierno y no ellos. Para él, la única manera de hacerle entender al mercado quién tiene la fuerza es hacerles perder plata".

Por eso, asegura el economista, la estrategia fue salir a vender dólares para bajar el blue, algo que hicieron el lunes y martes, a través de las manos amigas. El miércoles, en cambio, no hubo intervención y siguió cayendo. "El ala política festejaba", contó.

Evidentemente, "en el mercado del blue vos ponés un millón de dólares y hacés lo que querés. Ahora, tiene un valor de 175 contra 138.44 del país, no te digo que tiene lógica, pero estamos hablando de un idioma parecido", detalló Burgueño.

Mientras tanto, la táctica más formal del Ministerio de Economía para bajar el dólar CCL está teniendo resultados. "Funcionaron las dos estrategias", concluyó el columnista, de todos modos dijo que "igual a mi lo que me preocupa es que para saber si nos va bien o mal dependamos de un mercado como el del blue. Trampa que armó el propio gobierno".

Finalmente, Burgueño vaticinó que "probablemente haya otro shock cambiario de acá a fin de año. Pero el que apuesta a que el dólar blue se irá a 200, sabe también que el gobierno puede volver a aparecer y hacerlo perder plata".

Las reservas del Banco Central

Mientras tanto, hoy se puede sacar una conclusión sobre el primer mes completo de restricciones a la compra de dólar oficial. "En agosto se perdieron 1.200 millones de dólares y en octubre se bajó a menos de 300 millones", dijo Burgueño, quien desestimó tomar septiembre como referencia, "porque fue un mes con mucho ruido".

El problema es que "siguen bajando las reservas, este mes habrán caído 1.200 millones de dólares, apróximadamente. La conclusión: se siguen perdiendo reservas de forma alarmante y la oferta no aparece, Pero si la idea era en vez de perder 2400 millones de dólares era perder 1200, se logró".