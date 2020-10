¿El dólar blue seguirá bajando?

En el programa Uno Nunca Sabe, hablamos con el economista Carlos Burgueño sobre el descenso del precio del dólar blue. En esta nota los detalles de lo que ha ocurrido el lunes y martes pasado.

Burgueño brindó su interpretación personal sobre la maniobra financiera que bajó de 195 a 181 el precio del dólar ilegal: "El dólar blue a 195 era una locura, sumado a una brecha del 150% era de país africano, incluso lo es este precio de ahora", comentó. "¨Perdió 14 pesos en dos ruedas, no es serio".

Para el economista, es un mercado en el que se demostró que si hay una compra o venta de 200 mil dólares, se maneja. "Si vas a la cueva adecuada y decís: ´vendo 200 mil dólares a 180´, el precio es ese", explicó y aseguró que "el Gobierno encontró esa cueva".

Es importante aclarar que para esta maniobra, según la información de Burgueño, no sacaron dinero del Banco Central y la llevaron al mercado ilegal, sino que fueron "manos amigas". Además, "provocaron que los que compraban desaparecieran. De repente, no hay nadie que quiera dólares, no hay más pánico", reflexionó.

Ante esto, la pregunta que se planteó en la columna es: ¿Por qué un mercado tan poco serio como el blue, donde el que compra te maneja el precio, le está manejando al Gobierno la situación y la economía? "Es curioso también el funcionamiento de la economía argentina".

El economista aseguró que esto ha sido un error tremendo del gabinete económico, que fue el que arrojó a la gente a comprar dólares al blue. También resaltó que hay que tener en cuenta que "es fin de mes y siempre las empresas que se posicionaron en dólares necesitan vender para pagar sueldos", por lo que el futuro de la mercado ilegal sigue siendo incierto.