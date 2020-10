Para el gremio de la salud el gobierno es negligente y oculta información

En más de una ocasión desde que estamos en pandemia se lee "la salud está de luto" después de siete meses de alerta sanitaria, los profesionales de salud están en una situación de crisis preocupante.

En el programa "Sonría, lo estamos filmando" dialogó la secretaria adjunta de AMPROS Claudia Iturbe, que realizó una radiografía del estado anímico y físico de los trabajadores de la salud: "Tenemos profesionales agotados, enfermos, aislados, preocupados por su salud mental que se está viendo afectada. Los trabajadores tienen miedo, no dan abasto para dar respuestas a los pacientes, la situación es muy grave" sostuvo Iturbe.

Desde el Ejecutivo se mencionó en más de una oportunidad que Mendoza había entrado en una meseta entre los positivos por Covid-19 y las personas fallecidas, sin embargo, en la última semana aumentó de manera preocupante la cantidad de muertos por el virus. Según expresan desde el ministerio de Salud, la cifra se incrementó porque había datos que estaban retrasados.

Para el gremio de Ampros se debería comenzar a elaborar estadísticas para determinar dónde están los muertos, para saber si hay más si en la parte privada o en la pública, y sostienen que hay una mala información con respecto al tema de los contagiados. "No hay seguimiento de los casos positivos, y empeoran en la casa, cuando llegan ya están grave, no hay camas, hay que plantear una estrategia" argumentó la secretaria adjunta.

Gentileza Twitter

@MaxiLucero09

Desde el mes de marzo que comenzó la situación de pandemia en la provincia han fallecido 7 profesionales de la salud, 6 enfermeros y un médico, trabajadores que se encontraban en actividad.

Desde el sindicato, resaltaron que la situación crítica en materia sanitaria que atraviesa la provincia y el país es producto de la falta de un plan estratégico y de diálogo ente las diferentes partes. "A la gente ya no se le puede pedir nada más", advirtió Iturbe y agregó: "No podemos participar nosotros y tampoco lo hace la comisión de expertos, es un gobierno cerrado que no permite la participación de nadie. Las decisiones las toman solos, no les importa el pedido de los médicos, piensan que tienen la verdad absoluta".

Desde Ampros además de expresar su enérgico repudio a la falta de diálogo, manifestaron que comenzarán a solicitar la apertura de la mesa paritaria y el encuentro con la mesa negociadora, frente a esta situación Iturbe acotó que el ministro de Gobierno VÍctor Ibáñez se pone nervioso cada vez que se le menciona el tema, y detalló que le corta el teléfono.

Escuchá la nota completa acá