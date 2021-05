Turismo de vacunas: cuáles son los requisitos y cuánto cuesta viajar a Miami para vacunarse

Miami siempre ha sido uno de los destinos más elegidos por argentinos y otros países de Latinoamérica para vacacionar. Ahora, además, se ha posicionado como estrella del turismo sanitario.

Son miles los turistas que viajan con el objetivo de recibir las dosis correspondientes de la vacuna contra el coronavirus. Desde el destino además, cada vez ofrecen más facilidades para que los no residentes puedan vacunarse allí.

“Tendremos otro centro de vacunación contra el COVID este domingo 2 de mayo en 16th Street Beach (calle 16 y la playa) en la arena. Está ubicación tendrá vacunas de una dosis J&J y estará abierta desde las 10am a las 7pm, o hasta agotar existencias. Por favor compartan esta información”, anunció David Richardson, Comisionado de la ciudad de Miami Beach la semana pasada.

Al punto de vacunación acudieron tanto residentes como no residentes para hacer la fila y tener su turno para vacunarse contra el coronavirus. Es que son muchas las personas que en sus países aún no reciben las dosis de algunas de las vacunas autorizadas, la mayoría de los turistas que viajan hasta Miami para ser inoculados allá no cumple con los requisitos para ser parte de los grupos prioritarios que reciben las dosis en sus respectivos países.

Foto: Freepik

Requisitos para vacunarse en Miami

Solo hay que acercarse hasta los puntos de vacunación, ubicados en supermercados, farmacias, centros comerciales y ahora también en la playa frente al mar, para aplicarse la inyección. La edad mínima de Moderna y Johnson & Johnson es de 18 años. Pfizer, por su parte, exige que el aspirante tenga por los 16 años y cuente con el consentimiento de los padres.

Si bien las autoridades de Miami Beach aseguran que por el momento no están vacunando a turistas, la realidad es que desde la semana pasada, en todos los centros de vacunación controlados por el estado o el gobierno federal de Florida ya no se requiere un documento que prueben residencia para acceder a la dosis. Ahora usan un sistema de control verbal.

Al llegar al lugar se completa un formulario con preguntas médicas y datos personales, como nombre y fecha de nacimiento. Con la nueva norma se permite vacunar a aquellas personas que llegan por trabajo a “proveer bienes o servicios”.

El objetivo de Estados Unidos es vacunar a la mayor cantidad de personas posibles para de esa manera volver poco a poco a la normalidad. Un anuncio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) publicó esta semana una nueva serie de recomendaciones para las personas que están totalmente vacunadas: pueden dejar de usar el barbijo cuando estén al aire libre, pero debe seguir usándolo en los espacios públicos en los que se lo requiera.

Precios de vuelos y hospedajes en Miami

Según las agencias de viaje el destino está barato y hay interesantes ofertas. Por ello tantos argentinos se animan a reservar sus viajes para poder vacunarse en Miami. A esto se suma la flexibilización para los que ingresan al destino.

En Despegar los precios aproximados para volar a Miami en los meses próximos van desde $70.000 en adelante, sobre todo por tratarse de fechas que se acercan a la temporada alta. Además hay una oferta especial de $72.337 en un trayecto combinado que incluye Nueva York y Miami.

Por Almundo los pasajes se consiguen desde los $67.500 para la temporada entre mayo y agosto, un 25 o 30% menos del valor que se conseguía en prepandemia. Para septiembre y noviembre los precios escalan a $76.900. Mientras que la agencia de viajes Avantrip, ofrece vuelos a partir de los $67.349 (precio final).

También hay opciones llegando a otros destinos de Estados Unidos y alternativas que incluyen la posibilidad de hacer escala en distintas ciudades del continente para llegar.

En despegar se puede contratar una noche de hotel en Miami Beach, para el mes de mayo por ejemplo, en $10.000, con reserva flexible para dos personas. En el mes de junio los precios son similares, comenzando en $8.000 la noche.

También hay opciones de alojamiento en hoteles sobre la playa con habitaciones con vista al mar y desayuno incluido por un promedio de $56.000 la noche para dos personas.

En Almundo una noche en Miami para dos personas se encuentra entre los $16.000 y $25.000 dependiendo la temporada y el tipo de alojamiento.