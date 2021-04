México lanza concurso para ganar un año gratis de viaje por el país para dos personas

¿Quién no soñó alguna vez con viajar un año gratis?, Visit México lo hace posible con un sorprendente concurso que invita a los viajeros a recorrer los maravillosos destinos mexicanos. Participar es muy fácil, solo es necesario compartir en la red social Instagram la mejor fotografía de tu visita a este país.

Será una persona la afortunada de llevarse este gran premio, el ganador obtendrá un año de viajes gratis por México. Los viajes contemplan transportación aérea y hospedaje únicamente con los socios comerciales de Visit México para el ganador y un acompañante.

El monto máximo a aplicable a viajes será de 50 mil pesos mexicanos al mes. Este premio no es acumulable; es decir, si el saldo de 1 mes no es utilizado, no podrá sumarse al saldo del mes siguiente. En caso de que el ganador sea extranjero, el premio contempla un viaje redondo desde su lugar de origen a México.

La foto ganadora será la que el jurado determine de entre las 3 fotos que tengan más "me gusta" (votos) en la plataforma de Instagram y que cumpla con todas las bases de participación. En caso de no cumplir con alguna de las bases descritas en el concurso, la fotografía será descalificada.

Los organizadores del concurso explican que ni los hospedajes ni los pasajes en avión son transferibles. Será Visit México el encargado de realizar todas las reservas del aéreos y hospedaje, para lo cual el ganador deberá enviar solicitud por correo electrónico a contacto@visitmexico.com para realizar la reservación con al menos 5 días hábiles de anticipación.

El viaje de un año por México es totalmente gratuito, pero el ganador tendrá la obligación de enviar fotografías de los lugares que visite en el país como parte de los viajes realizados con el premio. Los organizadores tendrán el permiso y consentimiento del ganador para hacer uso de dichas fotografías para promoción turística.

¿Cómo participar?

Subir foto en Instagram con el hashtag #InstaMexico. Etiquetar a @visitmexico. Describir el lugar y mencionar el nombre del lugar y la ciudad en la que se encuentra. Si es posible, agregar la ubicación donde fue tomada la fotografía. Las 3 fotos con más "me gusta" pasarán a una etapa final en la que un jurado determinará que fotografía será la ganadora de 1 año de viajes gratis por México.

Requisitos del concurso

El concurso estará abierto a cualquier persona de nacionalidad mexicana o extranjera mayor de 18 años con cuenta activa de Instagram. El concurso se llevará a cabo únicamente en la plataforma Instagram. Podrán subir fotografías de cualquier parte de México. Las fotografías deben ser originales y comprobables. Las fotografías que sean tomadas de internet como buscadores o bancos de imágenes serán descalificadas. Las fotos deben llevar la información comprobada del nombre y ciudad en la que se encuentra. Si no se cuenta con esta información, la fotografía será descalificada. No hay límite de fotos para concursar.

Aquellos viajeros que estén interesados en participar deberán subir su fotografía entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2021. El ganador se dará a conocer el día 14 de julio de 2021 a través de la cuenta oficial de Visit México en Instagram.

Visit México contactará al ganador y tendrá hasta el 30 de julio de 2021 para presentar la documentación que demuestre ser el titular de la cuenta ganadora y propietario de la fotografía seleccionada. En caso de no recibir respuesta se asignará el premio al segundo lugar.

¡A participar!