Las vacaciones de Maxi López en familia en un lugar de cuento, ¡bellísimo"

View this post on Instagram

Crociere private Lago di Como u2728 Festeggia il tuo compleanno in totale sicurezza su una delle nostre imbarcazioni veneziane. Fatti avvolgere dal lusso di una vera water limousine , partenza dal centro lago. Ideale per feste, tour privati, matrimoni . : : : #varenna #lakecomo #comolake #lakecomoboat #comolake #lagodicomo #watertaxi #taxiboat #classicboat #varennaitaly #italy #tripitaly #summertime #summer #2020 #montain #sky #lakeview #photooftheday