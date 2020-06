Estos son los destinos de México más seguros para visitar, ¡todos son paradisíacos!

View this post on Instagram

BAJA CALIFORNIAud83cudf35 Cuando este paisaje se vuelve tu jardu00edn de todos los du00edas! u2022 Definitivamente Baja no nos deja de sorprender ud83dude0d. Desde sus desiertos u00e1ridos con cactus gigantes (ud83dudc46ud83cudffc) su mar turquesa de arena blanca ud83cudfdd y las miles de playas para dormir gratis abajo de las estrellasu2728, hacen que este destino sea perfecto para viajar en van (#vanlife) ud83dudc99ud83dude8e y definitivamente de nuestros preferidos de Mexico ud83cuddf2ud83cuddfd! u2022 En nuestras Stories (ud83dudcf2) les mostramos un poco mu00e1s de este increu00edble lugar ud83eudd29! u2022 Si quieren saber algo de Baja California escru00edbanos abajoud83dudc47ud83cudffc