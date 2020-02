Estas son las mejores playas de América Latina

View this post on Instagram

EL CUYO ud83cudfdd Hace un tiempo que queru00edamos conocer El Cuyo, un pueblito muy chiquito de pescadores (ud83dudc21) en la penu00ednsula de Yucatan, y como festejo del fin de temporada, encontramos la oportunidad justa para hacerlo! Un pueblito muy simple, con calles de arena y palmeras ud83cudf34, playas desu00e9rticas, donde du00eda a du00eda crecen las oportunidades de un cambio de estilo de vida para muchos, y donde crece una comunidad kitera que hace que la onda del lugar sea increible! u2022 Amamos este tipo de pueblitos porque nos conecta con las personas que queremos seru2728y nos ayuda a reafirmar cu00f3mo queremos vivir: Al lado del mar, practicando los deportes que amamos, donde la gente local se conoce y se respeta entre su00ed; el poder salir a caminar o ir a la playa de noche y no preocuparte por nada!! u2022 Volver a kitear en el mar (ud83cudf0a) es una sensaciu00f3n muy especial para nosotros u263aufe0f! Agradecidos de todo lo que vamos viviendo y todo lo que seguimos conociendo ud83dude4cud83cudffcud83cudf0e!