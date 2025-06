Yuyito González furiosa con Fernanda Iglesias al ser interceptada para una entrevista

Muy Irritada, Yuyito se refugió en su camarín y cerró la puerta, aunque no dejó de escuchar los comentarios que Fernanda hacía desde el pasillo de El Trece . Entre ellos, mencionó supuestos planes de boda entre González y el mandatario, lo que terminó de exaltar los ánimos.

La iracunda reacción de Yuyito González ante las incisivas preguntas de Fernanda Iglesias

Video: Intrusos (América TV)

La reacción no se hizo esperar, la presentadora salió furiosa, increpó a la periodista y le espetó: “El nivel de desubicación tuyo es insólito, no los atiendo más, decís barbaridades, estupideces, vos no existís más”. Acto seguido, abandonó las instalaciones visiblemente alterada.