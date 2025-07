Ximena Capristo destrozó a Luciana Elbusto tras su salida de LAM y crece el escándalo

Luciana Elbusto fue muy criticada luego del escándalo que se generó por los mensajes que se filtraron con el periodista Diego Brancatelli. En las últimas semanas, la periodista fue confirmada como panelista de LAM, pero de un día para otro dejó de estar en el panel y se anunció luego su salida definitiva.

Lo cierto es que la comunicadora fue muy críticada y una de las que habló sin filtro sobre ella fue nada más ni nada menos que Ximena Capristo. La ex Gran Hermano expresó su parecer y fue tajante: "No le daba para ser angelita. No tenía ni trayectoria y como periodista... No es lo mismo escribir que estar delante de cámara".

Luego de estas declaraciones, Ximena volvió a destrozar a Elbusto ante los micrófonos de Infama y no se guardó absolutamente nada: "Me pagan para estar acá, comentar y hablar de todos los temas, no tengo amor ni odio... Yo no quiero que nadie se quede sin trabajo".

Ximena Capristo.png Además, subrayó: "Seguramente se va a acomodar en otro lugar, pero que no cuente en un piso de televisión con un micrófono puesto y que todos los panelistas estamos con la cucaracha puesta, que no cuente que ella entregó los mensajes y no muestre cosas en su celular porque se ven por la pantalla".