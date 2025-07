El aval de Wanda Nara hacia Benjamín Vicuña que despertó numerosos rumores: un like contra la China Suárez

Se afirmó, Benjamín Vicuña no le otorgó el permiso necesario a Eugenia Suárez para que sus hijos en común viajen a Turquía. Pese a la tajante decisión, la actriz decidió viajar con Mauro Icardi para su reintegración al Galatasaray.

A inicios de abril, el hombre desmintió el supuesto vínculo que se le atribuía con la empresaria y se expresó al respecto: "No es real nada de lo que dijeron. No instalen algo que no es cierto". Aún así, las últimas horas demostraron lo contrario y habría cierta cercanía entre los mediáticos.