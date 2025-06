Wanda Nara rompió el silencio y apuntó contra la China Suárez: "Me parece raro que una mujer..."

Wanda Nara se encuentra en el centro de constantes polémicas. Desde su separación con Mauro Icardi , la mujer no ha dejado de ser noticia en los medios argentinos. Ahora pisó suelo argentino y prestó su declaración, ¿Qué dijo de la China Suárez y de su expareja?

Durante el ciclo de Infama (América TV), la empresaria fue contundente respecto al escándalo que rodea su vida, tras ser de público conocimiento su guerra con el delantero del Galatasaray y la actriz de Casi Ángeles, la Bad Bitch no se guardó nada y apuntó fuerte contra su expareja.

"Cualquier mamá que está lejos y te llama tu hija llorando, que no estaba durmiendo como dijeron, te vas a poner mal y reaccioné como reaccionaría como cualquier mamá", inició Wanda en el móvil del programa, luego continuó: "Cuando decidí separarme recibí un montón de amenazas que, por la decisión que estaba tomando iba a sufrir las consecuencias. Me lo tomo como me lo tengo que tomar".