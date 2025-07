Wanda Nara lanzó una durísima indirecta contra la China Suárez: "Yo no..."

La mediática fue consultada por el gesto de Icardi con los hijos de la China Suárez , a quienes incluyó en los botines con las iniciales y ella respondió sin filtro: "No tengo idea, habría que preguntarle a él. Será su manera de dar amor. Yo no me pongo el nombre de mis hijos en los zapatos, yo hago otras cosas por ellos".

Mientras se encontraba disfrutando del Cerro Bayo, Wanda sorprendió con un posteo junto al instructor de esquí y en su vuelta al país aclaró todos los rumores respecto a esta imagen que se volvió viral y que despertó cierto enojo en la pareja del hombre: "Subí la foto del instructor de esquí para agradecerle. No hago esas cosas. Yo no robo parejas ".

En el final, Wanda se refirió a los looks que supuestamente la China le copia y también sobre el rumor de que la actriz le usaría su ropa: "Soy influencer, está bueno que se inspiren en mí, habla bien de mi trabajo. Yo soy un poco más rellenita, no creo que me use la ropa, pero bueno, los bolsos son vintage y son muy deseados".