Viviana Canosa reveló cuándo terminaría su vínculo con El Trece: "Mi contrato vence el..."

"Les quiero decir que tengo una vida tan hermosa, tan espiritual, tan llena de amor... Todo lo que digan de mí sé que vende y que está bueno, pero no me toca nada de lo que digan", comentó la periodista. Además, agregó: "Me llama poderosamente la atención cómo disfrutan de si nos levantan o si no nos levantan".