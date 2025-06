Cómo reaccionó Viviana Canosa en el día que debió enfrentar a Lizy Tagliani ante la Justicia

El conflicto judicial entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani tomó un nuevo giro este jueves, cuando la conductora de El Trece decidió no presentarse personalmente a la audiencia en el Tribunal de Lomas de Zamora. En su lugar, su abogado Juan Manuel Dragani participó de forma virtual, dejando en claro que la periodista no cederá en su postura frente a las acusaciones de calumnias e injurias.

Contrario a lo que muchos anticipaban, la picante periodista Viviana Canosa no solo evitó retractarse, sino que su defensa anunció nuevas pruebas para respaldar sus dichos. "La idea era que Viviana le pida disculpas y esto se termine, pero no sucedió. Se van a ofrecer más pruebas, presentar un descargo: 'No hay motivos para retractarse cuando te avala la verdad'", agregó la panelista de Lape club social informativo (América TV).