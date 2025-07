Viviana Canosa confesó su atracción por un político y reveló los atrevidos motivos: "Huele riquísimo..."

La charla empezó por definir el olor de los políticos , comenzando por Javier Milei, a lo que Viviana respondió que huele a pelo batido con gel, pero al no usar perfume, no tiene un aroma muy atractivo. Seguido al dato, la mujer hizo una revelación que nadie esperaba y, aprovechando su soltería, dejó ver su actual crush.

"El tipo que mejor huele de todos los políticos que yo estaba enamorada platónicamente de él, era Pichetto ... Me encanta, me encanta", dijo totalmente embobada respecto a la persona de Miguel Ángel Pichetto , actual diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

La declaración no quedó allí, sino que hubo explicaciones del por qué: "Si hoy me dice 'te casás conmigo' le digo que si. Me gusta. Hace poco entre a una reunión en una casa de amigos, me estaba yendo y él entraba. Lo veo y dijo 'nadie entendería el por qué me gusta Pichetto: me gusta hablar, huele riquísimo, se viste impecable'".