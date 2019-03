Violeta Urtizberea confirmó su embarazo

Luego de varios meses aguantándose la noticia, Violeta Urtizberea anunció que se encuentra en la dulce espera junto al cantante cordobés Juan Ingaramo.

"Estoy embarazada de tres meses, siento una gran felicidad", manifestó, a pura emoción, la actriz.

Además, Urtizberea manifestó que en este momento debe asumir compromisos laborales, pero que luego se dedicará por completo a su embarazo. "Por ahora seguiré haciendo teatro por tres meses más con 'Terapia Amorosa' y a fines de abril grabaré dos capítulos para una serie de Wainraich en Netflix", sostuvo en diálogo con PrimiciasYa.com.

Hace un tiempo, en la revista Para Ti había contado sobre sus ganas de ser madre: "¡Ni loca me pierdo esa experiencia que todos dicen que es maravillosa! Lo que ocurre es que aún me cuesta proyectarme como mamá".

Y concluyó sincera: "Siento que soy tan feliz así, que mi vida es tan tranquila, que tiene tanta libertad que me asusta perder un poco de todo eso para tener un bebé. Otra cosa que me pasa es que no entiendo que voy a cumplir 33 años; digo: "Perdón, ¿en qué momento pasaron los años?".

Fuentes: Primicias Ya y Diario Show