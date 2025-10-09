Verónica Castro rompió el silencio tras las versiones que acusan a su hijo, Cristian Castro, de haberla golpeado: "Estoy..."

En los últimos días, un periodista afirmó que Verónica habría sido agredida por su hijo Cristian años atrás. Finalmente, la actriz decidió hablar con Ángel de Brito.

Una nueva polémica envuelve a Cristian Castro luego de que surgiera una grave acusación sobre su relación con Verónica Castro. En el programa de Mariana Fabbiani, el periodista Maximiliano Lumbia afirmó que la actriz enfrenta serios problemas de salud derivados de presuntos golpes que habría recibido de su hijo años atrás.

"Verónica Castro está muy mal de salud, ella ha sido muy fumadora y hay consecuencias de ese hábito. También tiene un grave problema en la columna debido a unos golpes que le dio Cristian Castro hace unos años", aseguró el comunicador.

Verónica Castro Verónica aclaró todo en un diálogo con Ángel de Brito. Finalmente, Verónica rompió el silencio. La actriz dialogó con Ángel de Brito para el programa de streaming Ángel Responde y aclaró los rumores, asegurando que se encuentra bien.

"Estoy súper bien, en Miami con Cristian. Vine a pasar unos días en familia. Estamos todos juntos", expresó la cantante.

La mansión que Verónica Castro tiene en Acapulco está llena de lujos. La artista afirmó que se encuentra bien junto a su familia. Archivo MDZ Asimismo, el conductor comentó que pudo hablar directamente con la artista, quien le confirmó que no existe ningún problema con su hijo. "Me dijeron que no pasa absolutamente nada, pero que sí hubo mucho revuelo en México y se inventaron un montón de versiones sobre la silla de ruedas", contó el periodista.