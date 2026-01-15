Verano en el cine: estas son las dos películas que estrenan hoy en la pantalla grande

Comenzó el verano en diciembre de 2025, sin embargo, las películas no paran de llegar al cine y hoy son tres las nuevas recomendaciones de MDZ.

Empezó un año nuevo y hay tradiciones que no se terminan al cambiar el calendario. Este 2026 dio comienzo un día jueves y eso es sinónimo de estrenos de cine. Tomá nota y elegí cuál es tu película favorita para ver en la pantalla grande.

Estrenos de cine para hoy: las películas que llegan Marty Supremo marty supreme Sinopsis: Ambientada en el vibrante mundo del tenis de mesa de los años 50, Marty Supreme sigue a Marty Mauser (Timothée Chalamet), un joven soñador decidido a ganarse el respeto en un deporte que nadie toma en serio. Inspirada en el espíritu del legendario jugador de ping-pong, la película narra el descenso de Marty hacia la obsesión, las apuestas y la redención, mientras arriesga todo para transformar su improbable pasión engrandeza.

Elenco: Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion, Kevin O'Leary, Tyler, The Creator, Abel Ferrara, Fran Drescher, Penn Jillette, Sandra Bernhard, Spenser Granese

Duración: 149 minutos

Exterminio: Templo de huesos exterminio 4 Sinopsis: Ampliando el mundo creado por Danny Boyle y Alex Garland en Exterminio: La Evolución, pero dándole un giro radical, Nia DaCosta dirige Exterminio: El Templo de Huesos. En la continuación de esta épica historia, el Dr. Kelson (Ralph Fiennes) se ve envuelto en una nueva y sorprendente relación, cuyas consecuencias podrían cambiar el mundo tal y como lo conocen, y el encuentro de Spike (Alfie Williams) con Jimmy Crystal (Jack O'Connell) se convierte en una pesadilla de la que no puede escapar. En el mundo de El templo de huesos, los infectados ya no son la mayor amenaza para la supervivencia: la inhumanidad de los supervivientes puede ser más extraña y aterradora.