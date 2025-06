Una periodista destruyó a Marcela Feudale después de sostener un picante ida y vuelta en redes sociales

El programa Sálvese quien pueda (América TV) fue escenario de un nuevo capítulo en la picante pulseada pública entre Fernanda Iglesias y Marcela Feudale. La comunicadora no dudó en contraatacar a su colega tras el intenso intercambio que mantuvieron en redes sociales, y lo hizo con declaraciones contundentes.

"Si ella quiere desacreditarme diciendo que yo aprovecho todo para poder hablar, ella también habla. ¿Entonces yo que tengo que decir de ella? Que ella también aprovecha para hablar. Somos libres, trabajamos en televisión, somos periodistas. Y lo que hacemos es hablar. Así que me desacredite con otra cosa", afirmó Fernanda Iglesias.

Pero no solo se limitó a responderle a Feudale. También dirigió sus críticas hacia Matilda Blanco, quien en el pasado la había insultado. "La primera que tuvo palabras feas para conmigo fue ella. Y yo salí a defenderme, porque si me dicen algo feo voy a salir a responder. Ella me trató de rastrera, de pobre, me pareció horrible, sobre todo sabiendo que ella es igual. Yo le respondí con lo que yo sé de ella, que ella también está en esa situación", sostuvo con dureza.

Fernanda Iglesias criticó severamente a Marcela Feudale Fernanda Iglesias liquidó a Marcela Feudale en una nota para SQP Fernanda Iglesias liquidó a Marcela Feudale en una nota para SQP. Video: SQP (América TV) Además, Fernanda Iglesias recordó un episodio que, a su juicio, contradice la imagen de solidaridad que ahora pretende mostrar Feudale. Según Iglesias, cuando ambas compartían pantalla en LAM, Marcela no ayudaba a su compañera. "Lo que yo criticaba era que Marcela no la acercaba hasta su casa. Eran diez cuadras. Nunca lo hubiese contado si no fuera porque Marcela ahora está embanderándose con 'ay, qué tenemos que ser buenos, hay que ayudar a la gente'. Bueno, mi amor, pero no llevabas a tu compañera de trabajo a tu casa. Me parece malísimo", reprochó.

Marcela Feudale.jpg Marcela Feudale y Fernanda Iglesias se encuentran en veredas opuestas en cuanto a su ideología política. Foto: RS Fotos. En contraste, destacó el gesto de otra colega: "A mí Marixa (Balli) me llevaba siempre hasta mi casa, se pasaba 30 cuadras de su casa. Eso habla bien de una persona. No hablar y decir 'la ciudad está sucia'", remarcó, reforzando su crítica hacia la conductora.