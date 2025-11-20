Una conocida exvedette cometió un error que le salió muy caro y ahora denuncia a un estafador

La reconocida figura del espectáculo vive una pesadilla tras equivocarse al pagar un producto. El vendedor no dio la cara y ella expuso todo en redes sociales.

Un simple antojo de lujo se transformó en un verdadero dolor de cabeza financiero para una de las personalidades de la farándula argentina. Lo que debía ser una transacción rutinaria a través de una billetera virtual terminó en un terrible error, cuando María Eugenia Ritó, intentó adquirir una botella de champagne de alta gama valuada en 75.000 pesos, cometió una equivocación en los dígitos y envió la increíble suma de 750.000 mil pesos. La diferencia, un monto considerable en la economía actual, quedó en manos del comerciante. La artista no dudó en hacer una denuncia pública.

La angustia de María Eugenia Ritó por la transferencia Ritó estafada Captura de la transferencia errónea que hizo María Eugenia Ritó donde se visualiza el monto de 750 mil pesos enviado al vendedor. Foto: Instagram @mariaeugerito Ante la negativa del receptor de reintegrar el excedente, la situación escaló rápidamente. La exvedette intentó solucionar el inconveniente por la vía privada, confiando en la buena fe del vendedor, pero al recibir evasivas y promesas vacías, decidió volcar su frustración en el ámbito público usando sus redes sociales para pronunciarse. "Esta persona no me devuelve el dinero. Le hablé mil veces y no responde", manifestó con notoria indignación en sus perfiles de X e Instagram, buscando que la presión social surtiera el efecto que el diálogo no pudo conseguir.

María Eugenia Rito.jpg Yanina Latorre se sumó al reclamo pidiendo a sus seguidores que difundan la situación de Ritó tras la presunta estafa. Foto: captura de pantalla TV/ Telefe. El reclamo no tardó en viralizarse, logrando el apoyo de colegas y periodistas del medio que amplificaron su voz. Yanina Latorre, panelista de LAM (América TV), no dudó en solidarizarse con la causa y replicó la denuncia en sus propias redes: "Ayudemos a María a recupere la guita q este tipo no le quiere devolver". La estrategia de visibilización busca acorralar al comerciante, identificado como Lucas Saldivia, quien paradójicamente mantenía una relación comercial previa con la actriz sin incidentes anteriores al proveerle el exclusivo champagne francés Moët.

Nuevas denuncias contra Lucas Saldivia por estafa Ritó mensajes María Eugenia Ritó compartió la angustiosa situación en redes sociales. Foto: X @laritooki Lo que parecía un caso aislado de retención indebida del dinero, comenzó a tomar un cariz más oscuro con el correr de las horas. Tras la publicación del escrache, la caja de pandora se abrió y aparecieron testimonios que sugieren un modus operandi sistemático. Ritó compartió capturas de pantalla donde otros usuarios aseguran haber sido víctimas del mismo sujeto, alertando sobre su accionar fraudulento en transacciones similares.