Un fuerte rumor apunta a que la China Suárez y Mauro Icardi podrían comprometerse en Turquía

Mauro Icardi-China Suárez La China Suárez y Mauro Icardi al borde del compromiso en Estambul, en medio de la reincorporación del futbolista al club turco. Foto: Instagram/ @sangrejaponesa.

Las expectativas en torno a un posible casamiento no tardaron en crecer. "Si hay un matrimonio, y hay trabajo que son allí, ¿quién va a poder parar que ella se radique a Estambul?", se preguntó Bremer. Por su parte, Daniel Fava agregó: "Icardi no vuelve más, si la China tiene que ir y venir, tendrá que hacerlo sola. Mauro se tiene que quedar en Estambul durante seis meses, hasta las fiestas no puede venir. La vida por los próximos dos años es allí", mientras que Cora Debarbieri aportó otro dato sensible: "En las vacaciones de invierno él tiene un pedido para vacacionar en Turquía con ellas", en referencia a las hijas del jugador.