Un conocido periodista de Telefe destrozó a Laura Ubfal y estalló el escándalo:

La pelea entre Laura Ubfal y Eliana Guercio levantó muchas opiniones de colegas de las panelistas de Gran Hermano. En las últimas horas, el programa de Ángel de Brito fue a buscar la palabra de Diego Poggi, con quien Laura no tiene una relación muy cercana y el conductor del stream de Telefe la destruyó.

"Soy team Guercio... El otro día pasé, la saludé a Laura y no me levantó la mirada", comenzó diciendo Diego Poggi ante la pregunta del cronista sobre a quién prefería tras la pelea. Pero esto no quedó allí: "Se ve que estaba mirando el celular, en Tinder debe estar".

El experiodista de Todo Noticias mandó al frente a su colega y reveló una actitud que para él estuvo muy mal: "Durante todo el año le tiraba a mis jefes cosas que yo subía en Twitter para que me caguen a pedos... Eso no se hace, Laura, quien sos boluda volviste al colegio". Diego Poggi sostuvo que Laura Ubfal quema a sus compañeros y expresó que lo hace "con mala leche".

Luego de escuchar las palabras de Poggi, Ángel de Brito le consultó a su panelista si quería responder y las palabras de ellas fueron muy directas: "Prefiero no contestar porque lo va a usar para colgarse, no quiero que se cuelgue... No le contesto nada, que sea feliz y que tenga mucho trabajo".