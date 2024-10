Fuerte cruce entre Laura Ubfal y Gastón Trezeguet: "Sos la primera en defender ladrones"

Este lunes se realizó la primera entrega de los Martin Fierro de cine y series, la cual estuvo marcada por una gran cantidad de discursos con fuertes críticas a la gestión de Javier Milei y los recortes que se practicaron sobre el INCAA y la educación pública.

El debate se llevó a distintos programas de espectáculos, que en general no suelen ser muy adeptos a las declaraciones políticas explícitas, por lo que hubo varios periodistas que se mostraron contrariados por estas declaraciones. Uno de ellos fue Gastón Trezeguet, quien se cruzó con Laura Ubfal por este tema en el programa de streaming "Se Picó".

El periodista fue duro contra su compañera

Es que la periodista estaba marcando su posición al respecto, que apoyaba en cierta manera el reclamo de los artistas contra los recortes de esta gestión. “El tema es cuando jóvenes repiten sin saber, nadie dice que el que robó devuelta la guita, es obvio" comenzó.

"Si el tipo no la devolvió porque la gente no fue a ver la película no es su culpa, si la usó para comprarse una casa, si es un ladrón. No todos van en la misma bolsa. estuvo todo politizado, aprender a escuchar. No hay dos lados, estoy en contra de la grieta” siguió Laura.

Allí fue detenida y cuestionada fuertemente por Gastón Trezeguet "El tema es que estés financiando películas cuando tenés gente que se caga de hambre" simplificó el ex Gran Hermano. “Son todos los mismos, los mismos cuatro boludos haciendo los mismos personajes. Son todos ladrones, del primero al último" para luego tirar una fuerte acusación contra su compañera “Sos la primera en defender ladrones”.

Lejos de entrar en una fuerte polémica, Laura Ubfal le respondió que “no defiendo a ningún chorro, soy amiga de Francella y todas sus películas tuvieron crédito del Instituto del Cine”. Así cerró una acalorada discusión entre dos periodistas muy reconocidos en el ámbito del espectáculo.