Tras un tiempo alejado de la televisión, un famoso periodista vuelve a la pantalla chica

"En las últimas horas he visto distintas versiones al respecto de mi salida de @C5N y quiero aclarar la situación. Estuve 7 años trabajando a gusto y libremente en el canal. Tengo muchos amigos y un recuerdo permanente. No puedo más que expresarme con gratitud. Llegado este año el canal hizo un ofrecimiento que no me dio ninguna alegría porque me reducía muchísimo la participación y justamente en un año electoral. No voy a especular con qué pudo haber motivado eso, sino que lo voy a tomar en términos televisivos", expresó el comunicador en la red social, dejando en claro que no se iba de la señal por otras razones, como se había rumoreado en ese entonces.