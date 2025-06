Tras los rumores de pelea: Nora Colosimo sorprendió con un gesto hacia Wanda Nara que no pasó desapercibido

"Nora Colosimo no estaría de acuerdo con las formas en las que se está manejando Wanda ”. Afirmó hace tan solo unos días Karina Iavícoli en Infama (América TV). EL motivo habría tenido hincapié en el comportamiento de Nara frente al escándalo contra su expareja, Mauro Icardi.

“Ella la banca en todo en la separación de Mauro, pero todo esto que pasó en los últimos meses no le gusta, siente que no le está haciendo bien”. De esta manera, Iavícoli expresó que Nora Colosimo se mostró dispuesta a terminar el problema o, por lo menos, bajar la tensión entre su hija y Mauro Icardi, algo que no pudo ser posible.