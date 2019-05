Mariano Iúdica siempre se destacó por su impronta y un estilo eléctrico que lo ubicó en un lugar de privilegio en la televisión. Y en los últimos días el conductor de Involucrados transitó por varios momentos ambivalentes que fueron desde la alegría al escándalo.

Por un lado disfruta de su nominación a los premios Martín Fierro como Mejor Conductor, pero por el otro quedó en el centro de una polémica cuando en pleno móvil en vivo con el programa de América, casi termina a las trompadas con un hombre que vive en la calle.

El miércoles 29, en pleno paro nacional, Iúdica salió a la calle junto con Luis Ventura y Pía Shaw para observar el ánimo de los transeúntes y hacerles algunas preguntas sobre lo que piensan de la medida ejercida en contra del gobierno de Mauricio Macri, pero cuando se encontró con un hombre que estaba junto a un puesto de flores, no obtuvo la reacción que esperaba, ya que el señor decidió apartarle el micrófono de manera brusca y lo empujó.

Tras una breve insistencia para entrevistarlo el conductor hizo un movimiento de brazos como invitándolo a pelear, aunque siguió retrocediendo y casi choca con las personas que circulaban por la vereda. Shaw quiso frenarlo, pero el siguió con sus burlas. Las redes sociales reaccionaron de mala manera ante su actitud, y un día después, habló Marcos, el hombre en cuestión: “Me molestó la actitud de Iúdica, por eso lo traté de hijo de puta y cornudo. Le dije que vaya a hacer entrevistas sobre el hambre del pueblo. No la pelotudez que hizo. A mí me quiso venir a basurear, y a mí no me basurea él ni nadie. Si mi padre se levantara de la tumba, le mete una patada en los huevos”, sostuvo.

Este viernes 31, Mariano no apareció en el inicio de Involucrados, pero cuando comenzaron a tejerse diferentes especulaciones, Pía Shaw se encargó de explicar el motivo de la ausencia: "Ya tenía un viaje pautado, el lunes va a estar de vuelta con nosotros", contó. Minutos más tarde, Iúdica corroboró la versión el tuitear una fotografía desde Río de Janeiro.

Fuente: Exitoína