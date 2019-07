Cuando la ficción tiene muchos puntos de contacto con la realidad, el público suele adherir con fervor. Pero en el caso de El Tigre Verón, el unitario de El Trece que cuenta la vida de un dirigente sindical, la historia se mezcló con la política generando un cóctel explosivo con derivaciones en la Justicia.

Sin dudas, el escándalo comenzó con las críticas de Jorge Rial contra el programa de Adrián Suar, con supuestas internas y una dura acusación. Obviamente también estuvo el descargo de Julio Chávez, el actor que se pone en la piel del experimentado sindicalista que ha construido un imperio y que se encuentra al mando de la UTCA (Unión de Trabajadores de la Carne).

"Yo no soy actor para bajar línea. Me ocupo muy seriamente de hacer un seguimiento e intento ser muy cuidadoso por un lado y por el otro porque la grieta no es una ficción que a mí me gusta contar y no tengo ni las espaldas ni la cintura para eso", aseguró el artista.

El abogado de Hugo Moyano, Daniel Llermanos, confirmó que presentó una demanda civil contra el productor Suar y Chávez por considerar que la ficción "viola los derechos posiblemente patrimoniales" al asegurar que es una "copia" de la vida del líder camionero. "Es penoso que se utilice el recurso de tanta bajeza", alertó.

Pero ahora, y tal como informó el Diario Perfil, desde el canal piensan redoblar la apuesta con una segunda temporada del unitario. La co-producción de Pol-Ka y Cablevisión Flow, dos firmas del Grupo Clarín, y TNT, de la compañía americana Turner, esperarían a que finalicen las emisiones de la primera entrega para sentarse a acordar los libros y detalles de la siguiente entrega, otra vez dirigidos por Daniel Barone.

“Desde el inicio del proyecto, tanto Julio, como todas las partes involucradas, estábamos al tanto de que la ficción no iba a quedarse en una sola temporada”, reveló una fuente consultada por PERFIL. “Se le pidió al protagonista que no tome ningún compromiso televisivo en los próximos meses para darle prioridad al contrato y posibles fechas de inicio de grabaciones de la segunda parte”, agregan desde una de las productoras asociadas.

Fuentes: PERFIL y Exitoína