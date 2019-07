Hugo Moyano demandó a Adrián Suar y Julio Chavez por "El Tigre Verón"

En diálogo con Mañana es tarde, el programa que Mariano Martín conduce por Somos Radio (AM 530), el ex juez, director de teatro y abogado de Hugo Moyano, Daniel Llermanos se refirió a los parecidos entre la ficción El Tigre Verón y la familia del sindicalista y a las medidas que tomará en consecuencia.

Hugo Moyano.

"Ya no alcanza con las fake news, ahora se hacen también ficciones de muy mala fe, violando por un lado los derechos posiblemente patrimoniales, porque uno puede hacer la vida de Rodrigo pagándole a la familia y ajustando el guion a las pretensiones y luego hacerla bien o mal como pasó con la de Gilda. Pero hacer la vida de la familia Moyano diciendo cuando empieza la serie que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia... Acá la coincidencia es tan grande que es una copia. Y lo que se pretende decir y se pretende mostrar es falso", señaló Llermanos.

"Usted, por ejemplo, escribió un libro, El hombre del camión (Mariano Martín) que tenía fundamentos documentales y que entrevistó para ello a Hugo Moyano. Que después él haya estado contento o no..., pero se prestó para sus notas. Fue frontalmente entrevistado. Lo que no puedo hacer es la vida de Moyano ni nadie sin consentimiento, y menos en época de veda política, para desacreditarlo porque es un hombre de la vida pública y tratar de quitarle votos a la oposición. Lo que han hecho acá personas a las que respeto mucho como (Adrián) Suar y Julio Chavez es tristísimo. Es penoso que se utilice el recurso de tanta bajeza. Esto no es ficción, es una truchada de la realidad mostrada de modo malicioso. Van a tener que responder ante la Justicia. Van a tener que ir a la mediación a la cual ya fueron convocados Suar y Chavez".

El abogado de Hugo Moyano contó que se inició una demanda civil. "Veremos qué explicación dan, si ofrecen una rectificación, una indemnización. Lo primero que tenemos que saber es qué réditos económicos les generó esto. Para ello se utilizan mecanismos parecidos a los del plagio", puntualizó el abogado.

Sobre el final de la entrevista, Llermanos agregó: "Ellos no tienen ningún derecho a hacer esto sin permiso. Esto implica una sanción penal como multa, una penalidad. Mas una participación importante en las ganancias que pudieron haber tenido. Más las consecuencias legales porque esto es una clara ruptura de la veda electoral. En estos momentos no se puede hacer propaganda política. Es evidente por el color de las banderas, el nombre de los personajes, actividades, parecidos físicos, el nombre de la secretaria, Fernanda, que es el nombre de la secretaria de Hugo Moyano. Es un bochorno, es un desprestigio, no solamente al sindicalismo sino a una familia completa".

Fuente: La Nación